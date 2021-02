Se rescata el esfuerzo de todos los jugadores: Pedro Gracia

El uruguayo Pedro Gracia, auxiliar técnico del Atlético de San Luis, afirmó en conferencia de prensa, que al equipo le faltó mucho orden ante Tigres de la UANL, pero que a pesar de ello sobresale la lucha de todos para no dejar ir puntos en casa.

"Se rescata la entrega de los jugadores, si hacemos un análisis rápido, fue un rival muy bueno, de los mejores de la liga. Por momentos no tuvimos el orden deseado, nos dominaron en casi la mayor parte del encuentro, estuvimos desordenados, pero lo mejor es que nunca se bajaron los brazos, lucharon todos y cuando se tuvieron las opciones de gol, las aprovecharon y pudimos rescatar el empate que fue muy importante para la motivación de todos y mantener el invicto en casa".

Y agregó: "Para nosotros todos los partidos son importantes ante la situación que vivimos de porcentaje, entonces el rescatar puntos en cada partido es muy importante, y pues ahora que se viene Atlas es un rival directo de nosotros en la tabla porcentual, de ahí que a partir de ya empezaremos a planificar la estrategia para buscar la victoria que para nosotros sería importantísima en esa lucha".

Se le cuestionó si afectó en el desempeño del equipo ante Tigres, el hecho de todo lo que se dijo en la semana previo al partido, con relación al tema de Santos Laguna y el racismo. El charrúa manifestó:

"El tema de racismo o no fue un golpe muy duro y fuerte para el plantel, pero afortunadamente la unión que hay entre los jugadores, cuerpo técnico y directiva sacó a flote al equipo, tan es así que esto no afectó en el rendimiento ante Tigres de Mayada y Berterame que fueron los más afectados. El hecho de no hacer un buen partido se debió también al rival que tiene calidad y no creo que haya pasado en la mente de los jugadores los hechos del anterior encuentro ante Santos, fue por cuestiones tácticas más que nada".

Sobre el seguir invictos en casa, Gracias comentó que es importante, pero hay también otros aspectos, "desde que llegamos acá se les ha dicho a los jugadores que hay que luchar los 90 minutos o más, esa es una consigna que esta muy clara en el plantel y lo han aplicado en la mayoría de los partidos, no dar por perdido un encuentro, luchan y se entregan hasta que el árbitro pite y eso ha quedado reflejado acá en casa ante Xolos y ahora Tigres. Es importante no dejar ir puntos de nuestro estadio, hoy no se pudo así, pero el empate fue más que gratificante ante un gran rival. Ahora bien, no solo es eso, también es importante salir y sumar fuera de casa, ya lo hicimos ante Mazatlán y vamos a hacerlo de nuevo ante Atlas y los siguientes rivales que nos vengan", sentenció.

LA FRASE

"Ibáñez y Batallini pasan por un gran momento y eso hay que aprovecharlo. Ante Tigres no lucieron pero estuvieron ahí en los momentos importantes": Pedro Gracia, auxiliar técnico del ADSL

