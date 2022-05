Se realizó el Día del Desafío en San Luis Potosí

El pasado martes se realizó nuevamente las actividades correspondientes al “Día Internacional del Desafío” organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE), que tuvo como sede el Municipio de Cerritos, donde tuvo una gran respuesta por parte de habitantes, para ser parte de esta actividad que se tuvo a efecto en diferentes partes del mundo.

The Association For International Sport for All (TAFISA) es el encargado de organizar este evento en conjunto con el continente americano, por el Servicio Social del Comercio de Sao Paulo, Brasil, con el apoyo institucional de International Sport and Culture Association y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En lo que respecta a la república mexicana, la encargada de organizar este evento es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con el objetivo primordial de erradicar el sedentarismo y combatir la obesidad, así como las conductas antisociales y las enfermedades endémicas, entre otras.

En San Luis Potosí el INPODE a través de la Subdirección de Deporte Social convocó a dicho evento que tuvo sede en el municipio de Cerritos, SLP; donde hasta el momento tomaron parte la Escuela Primaria “Benito Juárez”, Primaria “Rafael Nieto”, la Escuela Secundaria “Manuel José Othón”

Es importante mencionar que en esta ocasión no hubo sistema de competencia, pero el objetivo es lograr activar al mayor número de participantes.

El Día del Desafío propuso la creación de redes de incentivo para cambiar paradigmas y formar ciudadanos más activos. El Día del Desafío moviliza comunidades y este ejercicio social también abordó la expectativa de los ciudadanos por la apropiación del espacio público.