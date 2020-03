Se celebra hoy la Copa Apostólica 2020

Todo listo para que hoy sábado se realice una edición más de la Copa Apostólica 2020 de gimnasia artística, que organiza el Instituto Cervantes con aval de la Asociación Potosina de Gimnasia.

El evento se realizará en dos días, pero debido a la cantidad de equipos participantes, que es menor a la de otros años, solo se desarrollará en uno solo, con una sencilla inauguración a las 9 de la mañana y posteriormente la competencia.

Cortesía | Instituto Cervantes

Las instalaciones del instituto son la sede de las pruebas en la que participan equipos de diferentes clubes y gimnasios de la ciudad, en las categorías pre-nivel, nivel 1, 2, 3 y 4, así como escuela deportiva en la rama femenil, mientras que la varonil con pre-nivel, nivel 3 y 4.

Al final de cada prueba se realizan las premiaciones, que consisten en reconocimiento por aparato, piso, viga de equilibrio, barras asimétricas y caballo, esto para pre-nivel, escuela deportiva, nivel 1 y 2. En varonil pre-nivel será de acuerdo al porcentaje obtenido.

Cortesía | Instituto Cervantes

En los niveles 3, 4 y 5 varonil y femenil se premia con medalla por aparato a los primeros seis lugares y all around del primero al octavo lugar, siempre y cuando haya ocho gimnastas por categoría y de no ser así será por puntuación general.

También habrá un premio por equipo, además de otro especial al club con más gimnastas inscritas a la competencia, más la entrega de un boleto por club inscrito para una rifa sorpresa.

La coordinación del evento corre a cargo de Griselda Salazar, Monzerrat Yáñez y Arturo Coussin.