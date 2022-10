Se alista San Luis Potosí para recibir la Carrera Panamericana

Más de 100 pilotos de 17 países tomarán parte en la edición 35 de la tradicional Carrera Panamericana, que este año regresa a San Luis Potosí para recibir la sexta etapa los días 19 y 20 de octubre próximo.

Este evento automovilístico tipo rally de mayor recorrido en el mundo, se llevará a cabo del 14 al 20 de octubre para recorrerá nuevamente las carreteras de México durante 7 días intensos de competición, más de 3,610 kilómetros con 625 kms de etapas de velocidad, donde los participantes serán testigos de paisajes escénicos a través de sus diversos ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro país.

Ricardo Cordero estuvo presente en la develación del póster oficial de la edición 35. / Cortesía: Carrera Panamericana.

Comenzará el 13 de octubre con la etapa de clasificación en Veracruz, para continuar el recorrido hacia los estados de Oaxaca, CDMX, Querétaro, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí y termina el 21 de octubre en Durango, donde se ubica la meta.

El auto "Malditillo" vuelve a las pistas piloteado por el potosino Ricardo Cordero. / Cortesía: Gobierno Municipal.

En cuanto a San Luis Potosí recibirá la sexta etapa, es decir, los pilotos llegarán a la capital potosina el 19 de octubre, pernoctarán en esta ciudad y saldrán el día 20. Tanto en el arribo como en la partida, el Gobierno Municipal tiene preparado un magno evento para que tanto participantes como asistentes puedan ser partes de la fiesta donde la velocidad, historia, cultura, identidad, tradición y hospitalidad, son los grandes protagonistas del evento.

Serán 7 días de intensa actividad en la edición 35 del 14 al 20 de octubre. / Cortesía: Carrera Panamericana.

Detallar que en la Carrera Panamericana toman parte automóviles antiguos divididos en 11 categorías, las cuales son: Turismo Mayor, Sport Menor, Sport Mayor, Original Panam, Histórica A, Histórica A Plus, Histórica B, Histórica B Plus, Histórica C, Autos Tipo Rally y Autos de Exhibición.

Cortesía | Carrera Panamericana.

Cabe mencionar que ya está inscrito el piloto potosino Ricardo Cordero y su coequipero michoacano Marco Hernández, quienes participan en la categoría Turismo Mayor con el automóvil Studeback Champion 1953, mejor conocido como "Malditillo".

Cordero y Hernández son tetracampeones, al coronarse en los años 2017, 2019, 2020 y 2021, por lo que buscarán sumar su quinto título este año.

EL DATO

En el póster oficial se incluye el auto "Malditillo" que conduce el actual tetracampeón potosino Ricardo Cordero.