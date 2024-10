Santos del Potosí visitará a Abejas de León para el cierre de temporada de la LNBP

Ya con el boleto asegurado para jugar el play in, Santos del Potosí inicia serie este martes 15 ante Abejas en la ciudad de León, en la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, LNBP.

Se disputan las jornadas 31 y 32, las últimas dos para cerrar la fase regular y así dar paso al play in y posteriormente los playoffs rumbo al título, en los que surgirán los campeones de cada zona y que disputarán la corona de la presente campaña.

Tanto martes 15 como miércoles 16 los partidos entre Abejas y Santos están programados en la duela del CODE 1, a partir de las 20:00 horas, días en que habrán de realizarse el resto de las cotejos, para que todos los equipos cumplan con las 32 jornadas y arranque el play in del 19 al 23 de octubre.

Cortesía / Santos del Potosí

Cabe recordar que a los playoffs califican directos los equipos que finalicen la fase regular en primero, segundo, tercero y cuarto sitio. Y de la posición cinco al doce avanzan al play in, donde se enfrentan el 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9, a disputar una serie a ganar dos partidos de tres posibles, la mayoría en la casa del mejor ubicado.

Los cuatro conjuntos que logren ganar su serie, avanzan a playoffs y se unen a los otros que calificaron con antelación, para jugar las semifinales y finales de zona, hasta encontrar un campeón de cada una, que disputen la final – final por el título, en series a ganar 3 de 5 partidos.

Cortesía / Santos del Potosí

Con la división de triunfos ante Freseros de Irapuato y combinado con la derrota de Mineros de Zacatecas, los del Potosí aseguraron su boleto a play in, pues aunque pierdan los dos partidos ante León, que ya está eliminado, no bajan del lugar 12.

Sin embargo, buscarán sumar el par de victorias que podrían ubicarlos en un mejor en la tabla y tener relativamente un rival “más a modo” en el play in, que puede ser entre Dorados de Chihuahua, Plateros de Fresnillo o Soles de Mexicali.

Con la victoria del pasado viernes, luego de la vergonzosa derrota del jueves en el primero de la serie ante Irapuato, el equipo se quitó la presión de las siete derrotas consecutivas, y con el boleto a play in seguro, se espera que jueguen sin presiones en León, con la firme idea de mejorar en su juego y demostrar que el equipo puede llegar lejos.

El dato

Santos del Potosí se ubica en el lugar 11, con 43 puntos en 30 partidos, 13 triunfos y 17 derrotas.