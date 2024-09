Santiago Tovar listo para arrancar los playoffs en Querétaro

Este fin de semana inicia la fase de playoffs de la Nascar México en el Autódromo de Querétaro, en donde se llevará a cabo la primera de tres fechas en donde tres pilotos, de los diez clasificados, serán eliminados por tal motivo Santiago Tovar del Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team busca tener un buen arranque para así poder seguir con vida en busca del título 2024.

“Iniciamos este fin de semana los Play Off, situación que me emociona al arrancar en una pista que me gusta mucho como lo es Querétaro, la carrera indudablemente será complicada por lo que importante tendrá que ser mantenernos fuera de cualquier contacto, nuestra primera meta será la clasificación a la siguiente ronda”, mencionó el piloto del auto 22.

Cortesía / Andrés Rosillo

Los diez pilotos clasificados a playoffs se medirán por primera ocasión en esta ronda, ninguno de ellos quiere quedar fuera del objetivo final NASCAR México, y Santiago Tovar del Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team tiene bien claro el trabajo a realizar, sabe que cuenta con las herramientas necesarias para estar en todo momento peleando por las posiciones clasificatorias.

“Estas últimas tres pistas en lo personal me gustan, el objetivo lo tenemos claro, ser campeones, vamos a pelear con todo, el equipo ha hecho un gran trabajo logrando culminar en el top cinco la temporada regular, ahora viene lo bueno, estoy listo, vamos motivados para luchar por este campeonato”, dijo el piloto.

Durante la temporada regular la victoria para Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team no se hizo presente quedando en la fecha de demostración en el Coliseo de Los Ángeles a poco de lograrlo así como en Monterrey, dos carreras de segundo lugar que junto a un tercero le han permitido navegar satisfactoriamente en NASCAR México 2024, ahora una nueva oportunidad de ir en busca de esa bandera a cuadros por la que se ha trabajado todo este tiempo se presente en Querétaro una fecha importante para poder conseguirlo.

La actividad por parte de Tovar y su equipo #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team en el Autódromo de Querétaro será a partir del sábado 21 de septiembre con Practica 1 dividida en dos grupos con 45 minutos cada uno arrancando a las 09:40 hrs. dando fin a las 11:20, la práctica dos ya todos juntos con un total de 90 minutos empezando a las 12:30 para finalizar a 14:00 horas, calificación 16:00 hrs. El domingo 21 de septiembre la carrera Querétaro 200 (140 vueltas) / [Stage (vuelta 70)] (tiempo límite 100 minutos) arrancando a las 13:30 horas.