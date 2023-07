Santiago Tovar buscará meterse al Top 10 en Puebla

A solo un punto de alcanzar el Top 10 se encuentra el piloto capitalino Santiago Tovar, luego de cinco fechas puntuables en la temporada 2023 de la NASCAR México Series, por lo que va en busca de sumar el próximo fin de semana en Puebla para meterse de lleno a la pelea.

El clasificatorio general llega a Puebla con Salvador de Alba Jr. 194 puntos en la posición uno, le siguen Germán Quiroga 190 puntos, Andrés Pérez de Lara 168 puntos, Rubén García Jr. 164 puntos, Xavi Razo 163 puntos, Jake Cossío 148 puntos, Enrique Baca 145 puntos, José Luis Ramírez 143, Juan Manuel González 141 puntos, Jorge Goeters 138 puntos y en el lugar once Santiago Tovar con 137 puntos.

La sexta fecha el 8 y 9 de julio, con sede en el autódromo Miguel E. Abed ubicado en Amozoc, Puebla, evento que da fin a la primera mitad del campeonato, representa una importancia especial para el equipo Canel´s - Logitech G - Laboratorio Tequis - Trejo Promotion Team.

“Hemos trabajado muy fuerte pero desgraciadamente aún no estamos donde queremos pero bueno, hay que seguir trabajando, la motivación y las ganas están, seguiremos luchando para llegar a donde nos propusimos. Puebla es un circuito que me gusta, con dos curvas de óvalos y dos de circuito, creo que puede ser un parteaguas para estar adelante buscando la victoria y si no la mayor cantidad de puntos, porque aunque la posición del campeonato no lo refleja, no estamos muy separados de poder clasificar por puntos entonces vamos por la consistencia, buenos resultados, velocidad y estar adelante en Puebla", afirmó el piloto del automóvil número 22 del Sabor Ganador.

Cortesía | Team GP Racing

Y aprovechó para agradecer a todo su equipo Canel´s - Logitech G - Laboratorio Tequis - Trejo Promotion Team "por estar juntos en esto y no rendirnos buscando el mejor set cada carrera. Sin olvidar la labor del ingeniero Ramiro Fidalgo, que me ha arropado como uno más, a pesar del corto tiempo que tengo en el equipo".

Cabe mencionar que en la anterior fecha en Aguascalientes, la quinta, Santiago Tovar finalizó en la décima posición general y sexta de la categoría estelar, por lo que sumó puntos importantes.

