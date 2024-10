Santiago Tovar buscará cerrar dignamente la temporada 2024

Ya eliminado de cualquier posibilidad de conquistar la corona de campeón, Santiago Tovar, buscará en las dos últimas fechas de la temporada 2024 de la NASCAR México Series, mantenerse en el Top-10.

El piloto del auto número 22 de la escudería Canel’s – Logitech G – Laboratorio Tequis – Trejo Promotion Team, tuvo un mal resultado en la fecha anterior en Querétaro, y ahí perdió la oportunidad de luchar por el título de monarca.

“Fue un fin de semana pasado que no esperábamos en la primera ronda de playoffs; habíamos tenido el viernes un buen entrenamiento, el sábado se detalló bien el auto para calificación y carrera, al final estábamos trabajando de manera adecuada pero las banderas amarillas y roja nos cortaron el ritmo de competencia; eso fue un factor no grato para nosotros que debíamos terminar dos lugares más adelante para así lograr la clasificación a la siguiente ronda, algo que no se logró.

Ahora ya dimos la vuelta a esta página y seguimos en pie de lucha por el campeonato a través de Rubén García Jr., en el auto #88, por lo que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir sumando y buscando estar siempre adelante”, agregó.

De acuerdo a las estadísticas después de 10 carreras de la temporada 2024 de la NASCAR México Series, el standing se mantiene de la siguiente manera: 1.- Xavi Razo, 430 puntos; 2.- Rubén García Jr., 391 puntos; 3.- Irwin Vences, 375 puntos.; 4.- Alex de Alba, 357 puntos; 5.- Max Gutiérrez, 337 puntos; 6.- Rogelio López, 334 puntos; 7.- Santiago Tovar, 334 puntos; 8.- Julio Rejón, 329 puntos; 9.- Jake Cosío, 326 puntos; y 10.- Germán Quiroga, 302 puntos.

Cabe mencionar que faltan dos fechas más, la siguiente el 13 de octubre en el autódromo Miguel E. Abed de la ciudad de Puebla, en la cual Santi Tovar buscará mantenerse entre el top-ten, luego de recuperar el séptimo lugar para los pilotos que quedaron fuera de playoffs, de acuerdo a sus puntos en la tabla general que tenían.