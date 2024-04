Santas del Potosí convoca a campo de prueba femenil

El equipo Santas del Potosí busca talento potosino para integrarlo al plantel que participará en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, por lo que el domingo 14 de abril llevará a cabo un campo de pruebas (try out).

Las pruebas se realizarán el próximo 14 de abril, a partir de las 17:00 horas en el auditorio Miguel Barragán, con la presencia del coach Manolo Cintrón, integrantes del cuerpo técnico y otros colaboradores, para seleccionar a las jugadoras que se integrarán a las filas de la quinteta celestial.

Archivo OEM / El Sol de San Luis

Podrán participar mujeres entre los 18 y 24 años de todo el estado de San Luis Potosí, que preferentemente tengan experiencia en basquetbol universitario o profesional, aunque no es obligatorio, además de tener disponibilidad de tiempo al cien por ciento para entrenar con las Santas del Potosí, a partir de este mes.

El Try Out no tiene costo alguno, es gratuito y solo deberán presentarse con zapatos tenis y ropa deportiva, sin marcas o de equipos, de preferencia en color blanco, además de su bebida hidratante.

Archivo OEM / El Sol de San Luis

Cabe mencionar que, con este campo de pruebas, las Santas del Potosí inician su actividad, puesto que ya la próxima semana arrancan los entrenamientos de cara al arranque de la temporada 2024 de la LNBP Femenil, en la cual serán nueve las escuadras que tomen parte, del 2 de mayo al 29 de junio en el torneo regular, para posteriormente disputarse los playoffs.

En cuanto al debut, Santas del Potosí recibirá a las Adelitas de Chihuahua en serie de dos partidos, los días 9 y 10 de mayo, en el auditorio Miguel Barragán, a las 20:00 horas, ambos cotejos.

De los boletos y abonos para la temporada completa, la próxima semana la directiva santa dará a conocer todo lo relativo al tema.