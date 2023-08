San Román triunfador con tres orejas en la última de Feria

Diego San Román, con ganas de ser, fue el triunfador de la última de feria, mientras que José Mauricio demostró experiencia y calidad y El Payo, sin palabras. Toros de Mimiahuapam que resultaron desiguales.

José Mauricio a su primero lo recibió con ocho verónicas muy templadas y luego se lució en un quite con saltilleras muy ceñidas. Dos tandas de derechazos con sabor, a pesar de que el toro protesta levantando la cabeza en cada pase. Toro con falta de calidad, pero José Mauricio estuvo por encima, metiéndolo a la faena y mostrando sabiduría. Se tiró a matar y consiguió estocada tendida y trasera, pero muy aplaudida por el respetable. El juez negó la oreja. En su segundo no se entiende con el capote y es desarmado, con la muleta, pases de calidad y con sentido, pero no logra calar en el tendido. El toro de muy corto recorrido y se desfonda pronto. Mauricio se engalla y se vuelca sobre el toro a falta de transmisión de este. La emoción la pone el torero y cuando se lanza a matar , primero pincha pero se agradece la entrega.

Octavio García El Payo, en su primero se enfrentó a un toro difícil, nada con el capote y con la muleta por fin logra una primera tanda de naturales, pero se nota indeciso, logró algunos detalles, pero nunca entendió al toro. Pincha y mata de estocada tendida. En su segundo, nada que ver en su faena, el toro hace como que embiste y El Payo hace como que torea, desganados los dos, faena de pegapases sin ton ni son Payo vino a cumplir, le tocó lo más difícil pero no pudo con la papeleta, o más bien, no quiso.

El tercero de la noche fue para Diego San Román, quien recibió de dos verónicas y una tanda de ceñidas chicuelinas que encendieron al respetable. Inicia la faena con dos cambiados por la espalda que ponen de pie a la plaza. Buenas tandas de inicio y cuando el toro empezó a perder gas, San Román lo toreó con suavidad, muletazos manteniéndose en medio de los pitones y provoca la emoción al máximo. Remata con tanda de rodillas y mató con estocada entera, trasera. Se concedió una oreja y el juez negó una segunda. En el que cerró plaza y último de la feria, lo recibe con dos largas cambiadas tres verónicas y dos revoleras, calientita la plaza!!!, Empieza la faena con muletazos a pies juntos y caminando hacia los medios, Apoteosis total al ritmo de pelea de gallos...la gente entregada y el torero también, Aprovechando al máximo a un buen toro, con bravura y emotividad, Media estocada pero efectiva, dos orejas otorgadas después de la rechifla al señor juez Enrique Esquivel.