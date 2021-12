San Luis Potosí será una gran sede de los Juegos: Robert Thomas

Está claro que era una reto y riesgo montar unos Juegos con tan poco tiempo, pero puedo decir que San Luis Potosí cumplirá bien y será una magnífica sede de los octavos Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos 2021. Así lo manifestó Robert Thomas, Presidente de esta competencia que reunirá a 1,250 deportistas de 13 países del 5 al 11 de diciembre en la capital potosina.

En entrevista con El Sol de San Luis, comentó "hoy estamos a unos días de inaugurarlos y me encuentro con una organización muy buena, con todos entusiasmados por ser sede y sobretodo que San Luis Potosí es una ciudad que se presta mucho para realizar un evento de esta naturaleza, con las sedes de los deportes muy cerca unos de otros, porque no es lo mismo una enorme ciudad como Panamá, Ciudad de México, Buenos Aires, etc, donde el traslado es mayor. Por lo que es un gran placer estar aquí con ustedes".

Se le cuestiona acerca del número de competidores que se tendrán y si afecta la llegada a varios países de la variante Ómicron. "Tenía mucho miedo para eso, anunciamos los Juegos el 1o de octubre y realmente estaba confuso de cuantos competidores podríamos tener, pero lo mejor es que hay una gran respuesta y ya podemos decir que estaremos entre mil y mil 250 competidores, una cantidad muy respetable, pero además todos ellos acompañados de sus familias, por lo que será una buena derrama económica que dejarán para la ciudad.

Por otra parte esta claro que atletas de varios países europeos que ya habían confirmado, no van a venir por la cuarta ola que viven en ese continente y la aparición de la variante Ómicron. Sin embargo, tendremos muchos competidores de Latinoamérica y de México que es un país muy grande. Y algo importante es que la mayoría de los atletas que competirán vienen vacunados, ya que es un requisito, y los que no tendrán que hacerse una prueba PCR, las cuales tendremos listas y a disposición de ellos. Queremos una seguridad sanitaria total para estos octavos Juegos".

EL DATO

"Los potosinos podrán disfrutar de unos Juegos bien organizados y sobretodo sin costo en todas las sedes", afirmó Robert Thomas.