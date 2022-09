Samayoa está tranquilo a pesar de la derrota ante América

Fernando Samayoa, director técnico del Atlético de San Luis sabe que los resultados no han sido los esperados en este torneo, pero para él no todo pasa por los resultados, sino el cómo se está trabajando y ya al final se hará una evaluación de lo bien o mal que se hizo.

"Nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil el trámite en este torneo por el proceso de transición de una forma de trabajar a una nueva. Por supuesto que la idea no era estar en la posición en que estamos, y aún así quedan cuatro jornadas y nosotros seguimos visualizando ganar los partidos que faltan para poder aspirar a liguilla, y ya será al final del torneo cuando se haga un balance para saber que bien o que mal se hizo", explicó.

Y reconoció que han quedado a deber más alegrías en este torneo, "por supuesto que estamos en deuda con la afición y directiva que hizo un esfuerzo grande por complementar el equipo con ciertas jugadoras, pero es parte del proceso, porque este tipo de cambios que se pretenden no suceden tan rápido, mi experiencia a lo largo de este tiempo que tengo dirigiendo me dice que el hecho de no calificar a liguilla, perder los próximos partidos o ganarlos, no te hace ni peor ni mejor entrenador o equipo, estamos en un proceso donde hemos cambiado muchas cosas y ha sido difícil. Desgraciadamente estamos en la industria del fútbol donde el resultado llena el ojo para muchos y para otros es criticable.

El equipo saldrá a ganar los cuatro partidos que faltan, afirmó el timonel. / Cortesía ADSL.

Yo se que hay criticas al saber los resultados que no han llegado como nosotros esperábamos y se quiere para la afición, es una deuda que tenemos muy grande. Obviamente eso nos pesa muchísimo. De lo demás seguimos trabajando porque la única fórmula es esa, trabajar y trabajar. De ahí en fuera podrá ser bueno o malo, y siempre lo he dicho a los entrenador podrán correrlos por resultados, pero en mi persona no dejaremos de trabajar", acotó.

EL DATO Atlético de San Luis será otra vez local, el domingo 25 recibe a Querétaro en la jornada 14

