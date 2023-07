Salles-Lamonge busca adaptarse rápido al futbol mexicano

El francés Sébastien Antoine Luc Salles-Lamonge ya tuvo sus primeros entrenamientos con Atlético de San Luis y aunque no está aún listo para enfrentar a Guadalajara en la jornada dos el sábado 8 de julio en el estadio Akron, comentó que físicamente está apto para jugar y solo le falta adaptarse a la altura.

"El 2 de junio fue mi último partido en Francia, pero seguí entrenando solo, por lo que físicamente estoy bien. Ahora solo me agarrar el ritmo de la liga, del equipo y espero estar pronto listo para poder aportar, como me lo pida el entrenador", expresó en su primera entrevista, la cual ofreció en un español entendible.

Cortesía ADSL

De cómo se ha sentido en estos primeros días en la capital potosina, comentó: "Primero quiero agradecer al club por darme esta oportunidad y buscaré de inmediato prepararme para poner mi esfuerzo para que el equipo gane muchos partidos. Y también el recibimiento que me dieron los aficionados el sábado en el estadio, fue muy bonito y me hace sentir bien".

Del por qué aceptó venir al futbol mexicano, el ex jugador del SC Bastia de la segunda división francesa, afirmó que le gusta el nivel del balompié azteca y como se apoya a los equipos.

"En Francia se habla del futbol mexicano por André-Pierre Gigñac y Florian Thauvin, ellos lo pusieron en la orbita, fue así como conocí la liga mexicana; la vi en televisión y me agradó como juegan acá y nació mis ganas por venir a jugar. El ambiente me gusta ese tipo de los sudamericanos, el que le da la afición y cuando la oportunidad se me dio con San Luis, no lo pensé mucho y la tomé de venir a México".

Sobre donde le gusta jugar en el terreno de juego, Sébastien Antoine explicó que le agrada la posición de mediocampista ofensivo, "atrás de los delanteros para llegar con la pelota dominada y buscar ofender".

Cabe mencionar que el galo de 27 años está a la espera de su visa de trabajo para cuando el DT Gustavo Da Silva Leal lo requiera, ponerse a sus ordenes.

Y antes de despedirse prometió, "voy a tratar más de aprender castellano para entenderme mejor con mis compañeros".

LA FRASE

"Pude saber del futbol mexicano por lo que se decía de Gigñac y Thauvin, lo conocí por ellos y me agradó bastante", comentó el mediocampista galo.