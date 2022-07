Rugieron los motores con el Bash Road Tour 2022

Hacía cuatro años que autos deportivos de alta gama no arribaban en caravana a la capital del Estado, por lo que era una oportunidad de no faltar y darse cita en el centro histórico de la ciudad para admirarlos, no uno, ni diez, ni veinte, 100 en total que participan en el IX Bash Road Tour 2022, que arrancó en San Luis Potosí y culminará el 15 de julio en Punta Mita.

San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo, Durango, Mazatlán y Punta Mita son las ciudades que visitará esta novena edición, que busca promover el turismo deportivo, la gastronomía y las bellezas de cada una de las ciudad.

Decenas de personas se apostaron por la mañana de domingo en las banquetas de la Plaza de Los Fundadores, por la Avenida V. Carranza, a la espera de ver por algunos minutos el paso y el rugir de los Lamborghini, Mclaren, Porsche, BMW, Audi, Ferrari, sin faltar las camionetas y vehículos de gala de Ford, todos modificados, finamente bañados de colores llamativos, potentes motores y componentes de última generación, que dejaron boquiabiertos a los niños y jóvenes cuando los tenían enfrente.

Fue poco más de media hora la que estuvieron ahí parados los autos para que los admiraran los potosinos y se tomarán la foto. El Sol de San Luis platicó en exclusiva con Gonzalo Dávila Harris, director general del Bash Road Tour 2022 y comentó: "Estoy en mi tierra de nuevo, feliz, San Luis Potosí nos ha tratado espectacular, la respuesta ha sido muy favorable después de no venir los últimos 4 años. Agradezco al municipio que nos dio todas las facilidades, esperamos volver el próximo año y vamos a Zacatecas ya toca allá".

Uno de los participantes de Guadalajara, Jalisco, que no quiso dar su nombre comentó: "no esperábamos tanto de los potosinos, pero nos trataron de maravilla, venimos en un auto R8 modificado y es la primera vez que nos toca venir a San Luis Potosí, aunque ya hemos estado en otras ediciones, pero no aquí".

Por su parte, Miguel Ángel, de Querétaro, en su Lamborghini edición especial 2021 de diez cilindros, negro con el escudo de RedBull, explicó que está es su sexta participación de las nueve ediciones que se han realizado. "Un ambiente muy espectacular San Luis Potosí, vamos hasta Punta Mita, pero creo que este arranque no se olvidará".