Rueda el balón en la copa Villa de Reyes

Arrancó la actividad de la primera Copa Villa de Reyes 2022 de fútbol, con la participación de 18 equipos en la rama varonil y 12 en la femenil, que se estará desarrollando en la Unidad Deportiva Municipal “Ponciano Pérez”, donde se estarán disputando una interesante bolsa en efectivo.

A la par de este torneo también estarán viendo acción las categorías infantiles 10-12 año sy 14 y 15 años, en el marco de los festejos de la Feria Regional del Queso, que se estará inaugurando el próximo miércoles 6 de abril.

Intensa actividad se vivió en el primer día de actividades. / Cortesía Ayto. Villa de Reyes

La presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones, fue la encargada de la inauguración de esta justa deportiva con la tradicional patada de balón en el campo sede, contando con la presencia de cada uno de los equipos que se inscribieron de acuerdo a las convocatorias.

Son 18 equipos de fútbol varonil que se inscribieron y cumplieron con los requisitos de acuerdo a la categoría libre "Donde juegan las reinas y reyes del fútbol", además de 12 equipos conformados por mujeres.

Los partidos se realizarán tanto en las comunidades El Rosario, Gogorrón, Saucillo y Palomas, con el fin de reactivar la economía de los pequeños comerciantes y emprendedores de la misma y la final será el 10 de abril en la Unidad Deportiva Municipal.

Intensa actividad se vivió en el primer día de actividades. / Cortesía Ayto. Villa de Reyes

La premiación se repartirá de la siguiente manera el primer lugar con una bolsa importante de hasta 300 mil pesos para el primer lugar en la rama varonil y 150 mil pesos al primer lugar en la rama femenil.

La mañana de este domingo se realizaron los primeros juegos de los equipos Ángeles de Rodrigo vs Barrio Pardo; Gabachos vs Real San Lorenzo, Selección Movistar vs Porto CFC, Real del Carmen vs Juventus Ventilla, Atlético BC vs Deportivo Las Rusias, Deportivo San Juan vs Cholos Selección Villa de Reyes, Combinados FC vs Deportivo Saucillo y San Pedro Gogorrón vs Atlético Francia.

Además de la rama femenil fueron: FC Galaxy vs Deportivo Gogorrón, Ladie MP vs Veteranas FC, Las Tuzas vs Victorias, Grizer vs Deportivo La Máquina, FC Rosario vs Atlético Calderón y Fusión Laguna vs Guerreras.