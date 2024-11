Rudos y técnicos se unen por la Virgen de Guadalupe

Por un momento rudos y técnicos dejaron a un lado sus diferencias, en esta ocasión se unieron para llevar la Virgen de Guadalupe que tienen en el altar de la tradicional Arena Margarita, esto en su para dar gracias por cuidarlos en todo el año luchístico cada vez que suben al cuadrilátero.

“Cada año, durante 45 años, hemos traído a la Virgen de Guadalupe, nos sentimos muy orgullosos de cada año tener esta tradición y traer esta imagen que para nosotros significa mucho, esta imagen nos da mucho valor a la hora de subir a luchar”, explicó Mr. Marca.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

El punto de partida fue la Caja de Agua, donde los gladiadores llegaron sin su máscara, pasaron desapercibidos por la gente alrededor, hasta que todos, perfectamente sincronizados comenzaron a ponerse la tapa, el ambiente se volvió colorido y en este momento todos comenzaron a voltear a ver a los luchadores.

Llegó el momento donde 4 luchadoras y luchadores se fueron turnando para cargar a la virgen morena y llevarla por toda la Calzada hasta la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, atrás de ellos venían rezando familiares, amigos y todos aquellos que semana a semana mantienen viva la tradición del deporte de los costalazos.

Atrás de la máscara, hay una petición, un agradecimiento de una persona que en cada función se juega la vida, muchos de ellos son padres o madres de familia que además de ser su fuente de trabajo, también es por el amor a este deporte.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Me aventé un tope peligroso por segunda cuerda cuando caí me alcancé a pegar a un lado de la cabeza y sentí miedo porque perdí el conocimiento, yo recuerdo que me encomendé a ella, yo creo que estuvo a lado mío”, comentó Mr. Marca.

“Nos ha cumplido mucho es una Virgen que tiene mucha historia en la Arena Margarita y ahora si que no hay luchador que nos encomendemos a ella antes de subir al cuadrilátero, dijo Diablo II quien portó además la playera de El Sol de San Luis.

“A la virgencita le debo el tener a mi niña bien y el no lastimarme. Antes de subir me persigno porque uno sabe cómo va a subir pero no cómo va a bajar, es un deporte complicado porque es de alto riesgo”, señaló Lady Justicia.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

¡Arriba los rudos! Y enseguida el sonido del claxon de los automovilistas, así fue por algunos momentos el paso de la familia luchística, eso no les molestó, pues en el camino también se fueron encontrando niños que los saludaban y que hasta el más imponente de los gladiadores le sacó una ligera sonrisa.

Al final el padre le dio la bienvenida a los luchadores sin importar si son buenos o malos, ante los ojos de la virgen morena todos son iguales. Después se hizo la misa para dar gracias y al final un fuerte abrazos entre todos, así finalizó un momento emotivo entre la familia de la Arena Margarita.