Rubén García y Alex de Alba subieron al podio

Se llevó a cabo la segunda fecha de la NASCAR Peak México y para la Escudería Canel’s fueron buenas las cuentas, pues tanto Rubén García como Alex de Alba subieron al podio, el primero al terminar como tercer lugar en la categoría estelar y De Alba, fue segundo en su categoría

La actividad arrancaba con entrenamiento dividido en dos bloques teniendo cada uno ochenta minutos, en el primero Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo lograba adjudicarse la segunda posición mientras que Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros hacía lo propio al quedar tercero. Todo listo para la primera calificación de la temporada, 31 autos buscando el mejor tiempo, al final Alex sería el segundo de su categoría y Rubén tercero, repitiendo lo realizado en la parrilla de la fecha uno los Callenge arrancaban adelante mientras que los Peak lo hacían más atrás.

Autos listos para la arrancada, en la primera línea los colores de Canel´s/Racing Cargo con Alex de Alba quien rápidamente se adjudica la primera posición mientras que su compañero Rubén en el auto #88 Canel´s/HDI Seguros recupera posiciones, poco a poco los ataques comienzan sobre el líder Alex quien cede el lugar a los autos Peak quedando solo en punta de la categoría Callenge por un gran número de vueltas hasta que un contacto en la vuelta 188 lo deja en segundo para así finalizar la competencia con el primer podio para Canel´s/Racing Cargo en segundo.

En punta de carrera la pelea fuerte por los primeros lugares Rovelo, Calderón y García, este último en el auto #88 Canel´s/HDI Seguros se mantiene cauteloso esperando la oportunidad, al final la puerta se abre para ir por la punta a pocos giros del final, contacto de Calderón lo manda a la tercera posición, lugar que finalizaría en carrera sumando su segundo podio de la campaña.

Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros

“Faltando como 20 vueltas la carrera iba muy bien, teníamos la estrategia de ser lo más conservadores posibles, así nos mantuvimos con el coche intacto en todo momento para que faltando quince al final nos encauzáramos en atacar, el plan del equipo #88 Canel´s/HDI Seguros iba funcionando a la perfección, avanzamos al segundo peleando por el primero pero pues en ese momento nuevamente, como ya se está haciendo costumbre en Abraham, me pega y pues me imposibilita para ir al final en busca de la victoria, subimos al podio terceros sacamos buenos puntos que nos mantiene adelante, sigue una pista favorable para nosotros donde siempre somos protagonistas, espero en tres semanas se pueda tener un buen resultados como lo hemos realizado anteriormente en esa pista y con eso parar la racha de Rubén y comenzar a construir hacia liderato se ha realizado un buen trabajo del equipo #88 Canel´s/HDI Seguros y ahora necesitamos regresar a ganar carreras”.

Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo

“Una extraordinaria carrera donde el segundo lugar no sabe tan bien como quisiéramos, dominamos la carrera estando en primer lugar 188 vueltas de las 210 que dimos, un gran trabajo del equipo #14 Canel´s/Racing Cargo que me dieron un gran auto para ganar, un contacto en el último rearranque me quitan el primero, recuperamos muchos puntos de los que perdimos en la carrera uno, gracias a los fans que estuvieron presentes en las redes dándonos su apoyo en todo momento, peleamos hasta el último momento por la victoria”.





Ricardo Cordero lamdenta postergación del Rally Nacam, en San Luis





El semáforo rojo de la contingencia sanitaria sigue repercutiendo en eventos deportivos en la república mexicana, ahora la mala fortuna toco para el estado de San Luis Potosí que se preparaba para recibir por primera vez en la historia el NACAM, que es el campeonato de norte y centroamérica de rallismo.

“Estábamos muy ilusionados por tener por primera vez el campeonato NACAM en territorio potosino, este rally en rango de importancia es el más importante en venir a San Luis detrás de la Carrera Panamericana, un poco tristes por la decisión, pero tenemos que ser respetuosos de las indicaciones de la autoridad sanitaria que nos ha recomendado posponer el evento, sin embargo no quitamos el dedo del renglón, habrá que esperar a que mejoren las condiciones para poder ofrecerle al público este espectáculo, el team 399 TACTICAL CITY EXPRESS GHR Motorsport Seguirá trabajando en lo físico para no perder el ritmo.” Apunto Cordero.

Ricardo Cordero y su equipo estará ahora a la espera de la reprogramación del evento, la competencia estaba pactada para este 8 de agosto, la ruta programada es iniciando en el Ovalo Potosino hacia Armadillo de los infante, San Nicolás Tolentino, Ciudad Fernández y antes de llegar a Rio Verde dar vuelta en U, el recorrido pacta de dos idas y dos regresos.