Rubén García y Alex de alba, consiguen segundo lugar

Vibrante carrera se vivió dentro de la ronda ocho NASCAR Peak y Challenge en el Súper Óvalo Potosino evento en el cual los pilotos de Canel´s Racing/Team GP Alex de Alba Jr y Rubén García Jr lograron el segundo lugar en sus respectivas categorías sumando con esto buenos dividendos para sus aspiraciones al campeonato.

Parrilla conformada por un total de 28 autos, los veinte primeros del campeonato Challenge llegaban sembrados en posición inversa, los ocho restantes al no serlo disputaban en calificación su lugar a ocupar, Alex de Alba Jr #14 Canel´s/Racing Cargo partía en lugar 17 mientras Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros lo hacía en lugar 25.

Todo listo en pista, formación diferente a lo acostumbrado, los autos encienden sus motores, vueltas de reconocimiento, la carrera se pone en marca, los ataques tanto de Rubén como de Alex son inmediatos recuperando rápidamente posiciones que permiten grandes duelos por los primeros de sus categorías, al estar top tres Alex se involucra en accidente dejando su auto en estado crítico poniendo a su equipo Canel´s/Racing Cargo a trabajar de inmediato para salir antes de la rearrancada sin perder vueltas, así el resto de la carrera con un sube y baja de posiciones llegando al frente en varias ocasiones y retrocediendo de igual manera, al final el esfuerzo piloto más equipo es recompensado con un segundo lugar.

Recta final de la carrera, Rubén García Jr #88 Canel´s/HDI Seguros mantiene la pelea por la primera posición, ataques continuos sobre el líder Salvador de Alba, la puerta de la primer victoria en San Luis para Rubén está abierta, incesante Rubén muestra el auto demostrando que puede arrebatar a Salvador la victoria, tres vueltas para el final la carrera se detiene por accidente así que el final será a verde, blanca y cuadros, Rubén suma un podio más en su lucha por refrendar el título.

Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros

“Creo que hay un lado malo y uno bueno de este segundo lugar, el primero es que antes de la carrera durante práctica y calificación no traíamos el ánimo muy arriba, sin balance en el auto calificando atrás, conforme avanzó la carrera más los ajustes que el equipo Canel´s/HDI Seguros realizó en la parada a pits aunado a la bajada de temperatura el auto mejoro muchísimo poniéndonos en posición que recortaba distancia al líder, al estar en buena batalla por el primero llega bandera amarilla, el coche no era el mejor en las arrancadas era más fuerte en corridas largas, nos quedamos con el segundo, intentamos todo para ganar y recuperar puntos en campeonato, no esperaba quedar en segundo lugar por lo que es un gran resultado”

Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/Racing Cargo

“Estuvimos cerca del primero pero bueno este segundo lugar después de todo lo que pasamos sabe muy bien, muchos golpes que nos pusieron vueltas abajo en el último lugar, en pits a punto de cambiar radiador y perderlo todo, satisfecho con el resultado y más con el gran trabajo de todos los que integran el equipo#14 Canel´s/Racing Cargo, necesitamos quedar en primer lugar para redituar todo ese trabajo, arrancamos mal la temporada pero ahora en esta última parte del campeonato vamos a echar todas las ganas para seguir recuperando”.

Te puede interesar esta nota: Los jugadores somos culpables del mal torneo: Pablo Barrera