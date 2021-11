Rubén García Jr. y Alex de Alba Jr. convivirán con aficionados en la CDMX

Se acerca el final de temporada de la NASCAR Peak México 2021 y con ello una serie de eventos previos al cierre de temporada en la ciudad de Puebla el próximo mes de noviembre; es por ello que los pilotos Rubén García Jr. y Alex de Alba Jr pertenecientes al equipo Canel´s/ Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc sostendrán este próximo sábado 20 de noviembre “Meet and Greet” presencial en la Ciudad de México.

Dicho evento es organizado por Logitech la mejor marca de periféricos para computadoras personales, patrocinador oficial del equipo chiclero, lanzó a todos sus clientes y seguidores de la marca, así como de los pilotos una firma de autógrafos la cual será de un solo día arrancando a las 12 del mediodía para dar fin a las 16 horas.

El lugar de reunión será en radio shack de Plaza Miyana ubicada en Polanco ciudad de México, todos los asistentes podrán conocer y probar el simulador, así como estar conviviendo con los pilotos aspirantes al título 2021 de NASCAR Peak México, gran oportunidad lanzada por Logitech G para que la afición que no han podido estar cerca de los pilotos estos últimos meses lo pueda hacer este fin de semana.

Cortesía | Canel´s Racing

“Estos meses hemos pasado por muchas cosas, los encuentros presenciales se habían terminado por completo, la única relación era a través de una pantalla, gracias a contar con grandes periféricos como son los de nuestro patrocinador Logitech G pudimos superar de manera favorable esos momentos” comentó de Rubén García.

Por su parte, Alex de Alba Jr se dijo contento por ser parte de este meet and greet “sabemos que será un gran evento como todos los organizados por nuestro patrocinador, una gran oportunidad de poder convivir con nuestros seguidores, mostrando cómo utilizamos los mejores periféricos que existen en el mercado actualmente, no dejen pasar esta gran oportunidad y acompáñennos este sábado 20 seguramente no se arrepentirán” finiquitó.