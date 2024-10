Rubén García Jr. va de nueva cuenta por el título de la Nascar México

Luego del segundo lugar conseguido en Puebla, Rubén García Jr. está listo para encarar la carrera final por el título de la temporada 2024, de la NASCAR México a celebrarse el próximo 2 de noviembre en el autódromo Hermano Rodríguez y darle la corona que se le negó el año pasado al equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team.

Luego del resultado en el óvalo Miguel E Abed, el piloto de la escudería potosina se mostró contento porque llegan en buen momento a la lucha por el título y aunque tendrán fuertes, hay la confianza de salir victoriosos de la última carrera del año.

Cortesía / Andrés Rosillo

“Contento porque se dio el resultado y vamos a buscar por noveno año consecutivo en NASCAR México por un campeonato, el equipo trabajó muy fuerte desde el jueves poniendo en práctica las tiradas largas que al final dieron resultado, carrera emocionante y estresante, estuvimos cómodos en todo momento adelante alejado de cualquier complicación, no me queda más que agradecer a todos por el auto que me dieron, estamos en la final y vamos en busca de la quinta”, comentó García Jr.

Por su parte Santiago Tovar, integrante del Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, quedó satisfecho por subir al podio en el tercer lugar, y aunque ya no se jugaba el título, era importante apoyar a García Jr. para que alcanzara la final.

Cortesía / Andrés Rosillo

“Logramos otro podio en esta temporada compartido nuevamente con Rubén, ahora vamos a la final y por el campeonato, se ve que Puebla es una pista que siempre me gusta, ahora mi segundo podio del año, las prácticas previas muy bien en todos los sentidos, lástima de la calificación, pero al final el equipo me dio las armas para mantener el top tres, agradecido con Canels´s/Team GP por estar este segundo año en el equipo, vamos por la final en donde seguiré buscando la victoria para ellos”, mencionó el “Torbellino” Tovar.

Xavi Razo, Abraham Calderón, Rubén García Jr. y el potosino Alex de Alba Jr. serán los que definan al campeón de la temporada 2024 de la Nascar México el 2 de noviembre.