Rubén García Jr. en el Top 5 en NASCAR México Puebla

A pesar de las adversidades que encontrar en la sexta fecha de la NASCAR México Series realizada en Puebla, los pilotos del Canel´s - Logitech G - Laboratorio Tequis - Trejo Promotion Team, Rubén García Jr. y Santiago Tovar, finalizaron en el quinto y octavo puesto, sumando puntos importantes para los playoffs.

El campeonato NASCAR México finalizó la primera mitad de temporada ante miles de aficionados que se dieron cita en el Autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, carrera llena de emociones, principalmente en su segunda parte.

Cortesía | Team GP Racing

“Indudablemente fue una carrera complicada, estaba recuperando lugares con un buen ritmo en ese momento me vi involucrado en un contacto que me deja dañada la parte delantera izquierda del auto, al entrar a pits trataron de ajustar lo más que se pudiera, el manejo se hacía imposible, mi volante estaba descuadrado, hicimos buen trabajo nos colocamos en los tres primeros, al final no se logró el objetivo pero el quinto puesto es bueno para las condiciones del auto, ahora a preparar la siguiente fecha”, comentó García Jr., piloto del auto 88 del Canel´s - Logitech G - Laboratorio Tequis - Trejo Promotion Team.

En cuanto a su coequipero, Santiago Tovar, volante del auto número 22 la carrera tampoco fue fácil ya que en todo momento estuvo involucrado en contactos que lo dejaban fuera de pista, pero su ímpetu por un buen resultado lo hacía ir hacia adelante así recuperar el terreno perdido poco a poco para así posicionarse en los primeros puestos junto a su compañero García; al final de 75 giros Tovar finaliza la carrera número seis de la temporada en el octavo lugar.

Cortesía | Team GP Racing

Cabe mencionar que debido a que hubo lluvia, no se tuvo calificación y los pilotos del equipo potosino tuvieron que arranca en los lugares ocho para Rubén y veinte para Santiago, lo que habla de que tuvieron que remontar varias posiciones para alcanzar al final los lugares mencionados.

La séptima fecha tendrá como sede Monterrey y ahí buscarán recuperar terreno para aspirar a los playoffs en la temporada 2023.

EL DATO

Rubén García Jr. sumó puntos importantes que le permiten estar en la pelea por los playoffs.