Rubén García Jr. agradecido con Canel’s y todo su equipo

Rubén García jr. saboreó las mieles de la victoria nuevamente este año en la NASCAR México Series al proclamarse hace unos días monarca absoluto de la categoría estelar, por lo que agradeció el total apoyo de Canel’s, patrocinadores y reconoció el trabajo de todo su equipo.

Fueron doce fechas las que se disputaron a lo largo y ancho de la República Mexicana, incluidos los dos playoffs y la final four que tuvo como sede el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

“A veces estas de un lado de la suerte y en otras del otro, ahora nos tocó de nuestro lado, y con todo lo que hemos aprendido en estos últimos años, esto no se acaba hasta cruzar la meta de cuadros porque nada está asegurado para ninguna de las partes, y faltando tres vueltas todo cambió y nos tocó al final quedarnos con el mejor lugar de los cuatro finalistas y lograr la corona”, expresó el capitalino.

Detalló que la carrera fue de principio a fin muy estresando, como la esperaba. “La primera mitad no fue nada buena teniendo varios problemas con el auto; el ingeniero Ramiro Fidalgo lo mejoro bastante para la segunda parte de carrera pero aun así no nos iba a alcanzar para ganar el campeonato; sin embargo al final un golpe de suerte por una falla en el coche de Abraham Calderón que venía haciendo muy buena carrera le quita la posibilidad de campeonar y nos cae a nosotros el liderato faltando solo tres vueltas, increíble la verdad”.

Reconoció que él da la cara en cada carrera, pero detrás de él hay muchas personas involucradas para alcanzar el éxito.

Este título a nivel personal es muy importante, pues Canel’s me ha apoyado incondicionalmente desde hace más de 10 años, por lo que contribuirles con campeonatos y satisfacciones es un gusto enorme. Además el próximo año la marca festejar sus 100 años de fundada, y creo que significa mucho.

Por otra parte, nos despegamos en los títulos, ya tenemos cinco y ahora vamos por seis y siete para que ya no nos puedan alcanzar. No me queda más que agradecer sinceramente a todo mi equipo del auto 88, a mis patrocinadores Logitech G - Laboratorio Tequis - Trejo Promotion Team por el apoyo en este año”, concluyó.

EL DATO

Rubén García Jr. se coloca como el piloto mexicano que más títulos tiene en NASCAR México, con cinco.