Ronaldo Nájera pieza importante en el accionar del Atlético de San Luis

El nacido hace 21 años en El Mante, Tamaulipas, Luis Ronaldo Nájera, ha sido la relevación del Atlético de San Luis en el Apertura 2024, por lo que reconoce que poco a poco se identifica más con el club que le ha dado la oportunidad de debutar en la Liga MX.

“La verdad que me he sentido muy bien en el club, mejorando cada día, entrenando a tope para seguir en buen nivel para las próximas jornadas. El profesor Doménec me ha dado la confianza y no me queda más que responder y demostrar en el campo que quiero tener un lugar en el once titular. Estamos trabajando para ir mejorando cada jornada y esté parón por la Fecha FIFA nos llega bien para poder trabajar varios aspectos”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Del hecho de que en su torneo de debut, ya anotó dos goles y ha sido titular en todos los partidos, comentó que a eso vino, a demostrar que tiene calidad. “Desde el día que me decidí por venir al San Luis, la ilusión de demostrar el futbol que tengo estaba ahí presente, venía con la firme idea de ganarme un lugar y aportar mi granito al equipo.

Sabía que era una gran oportunidad que se me presentaba para jugar en Liga MX, que era lo que quería y poco a poco se está dando eso. Además creo que con el pasar de las semanas, vamos entendiendo más la idea del profe, lo que plantea jornada a jornada, y creo que todos vamos asimilando eso, mejorando con el trabajo diario”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Se le cuestionó de cuáles son sus aspiraciones, “en estos momentos más que nada pienso consolidarme con el equipo, con el paso de los partidos. De la selección mexicana, claro que lo tengo en la mira, es una meta que me he propuesto, pero todo se dará dando si yo mantengo el nivel, soy constante y sigo aprovechando las oportunidad de jugar y mostrarme. También quiero jugar en el extranjero, pero todo poco a poco”.

Del próximo partido del San Luis que enfrentará a su ex equipo, Nájera Reyna sonrió y comentó: “Es un partido especial contra el club que me formó, la oportunidad que me dieron desde muy chico. Será mi primer enfrentamiento y lo haré con todo profesionalismo, pues me debo a los colores de mi club. Será un partido muy complicado, son un equipo de gran nivel, pero nosotros iremos a pararnos bien, a no darles espacios para que apliquen su futbol y también a ponerlos en aprietos cuando tengamos la pelota. Tenemos nuestra armas con que hacerles daño y las vamos a explotar cuando se pueda”, apuntó.