Romina Palao campeona nacional Sub 16 de boliche

A pesar de que San Luis Potosí no cuenta con una Asociación Estatal de Boliche, la potosina Romina Palao pudo tomar parte en el Campeonato Nacional Infantil - Juvenil 2022 representando al Instituto Politécnico Nacional y se proclamó campeona en la categoría Sub 16.

Palao Rodríguez enfrentó a las mejores bolichistas del país en las modalidades individual, parejas y cuartetas, y en cada una dejó constancia de su calidad en el recinto Iusion Bowl Zona Real, sede del nacional en Guadalajara, Jalisco.

Cabe mencionar que Romina tuvo la oportunidad de jugar el selectivo realizado por el Instituto Politécnico Nacional en donde inició la historia ganando su lugar para el Nacional y así vestir los colores de IPN. Así tras una fuerte preparación en San Luis Potosí junto a su hermano Carlos, ambos dirigidos por su padre Roberto Palao, Romina nuevamente como lo hiciera hace algunos años se presentó en un nacional de boliche obteniendo cinco preseas, cuatro de oro y una de bronce.

En individual brilló la bolichista al disputar una serie de 6 juegos y al final acumuló 1,020 pinos, suficientes para agenciarse el sitio de honor y convertirse en campeona nacional, colgándose el oro.

En parejas hizo mancuerna con la yucateca Mariana Bermea. Disputaron dos series de seis juegos y sumaron 3,402 pinos para ubicarse en la cuarta posición.

Y en la modalidad de cuartetas, Romina disputó dos series de tres juegos, siendo la más complicada por la calidad de las rivales. El equipo que integró fue con la mexiquense Luciana González y las dos yucatecas Natalia Moreno e Ivana Villalobos, con las cuales sumó 3,603 pinos para adjudicarse el sitio de honor y por consiguiente la presea dorada, pero además sumaron par de oros más al ganar el Juego Mayor y Serie Mayor.

Por último disputó el individual all around y ahí la potosina logró la presea de bronce, tercer lugar con 4,916 pinos en una serie de seis juegos, lo que le permitió disputar el campeón de campeones a tres juegos, donde al final no alcanzó podio pero si reconocimiento especial por su nivel competitivo.

Romina Palao Rodríguez conquistó 4 oros, un bronce, cuarto lugar y reconocimiento especial.