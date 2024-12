Roberto, el corredor de las 4 mil máscaras en la carrera atlética El Sol de San Luis

La mañana de este domingo, las calles de San Luis Potosí vibraron con la energía de cientos de atletas que participaron en la 5ta Carrera de El Sol de San Luis, un evento que celebró el 72 aniversario del icónico periódico potosino. Entre los corredores, una figura destacó no solo por su singular vestimenta, sino por la historia de vida que lleva consigo: Roberto, conocido como el corredor de las “4 mil máscaras”.

A sus 68 años, Roberto es un testimonio viviente de perseverancia y pasión. Con 55 años dedicados al deporte, su participación en esta carrera no fue una más. Fue un recordatorio de que la vida misma es una competencia en la que el entusiasmo y la constancia son los verdaderos campeones. Pero, ¿qué motiva a este hombre a seguir corriendo y a hacerlo con una máscara de luchador y una capa que ondea al ritmo de sus pasos?

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

El origen de un símbolo

“Desde niño, crecí viendo las películas del Santo y de la Sombra Vengadora”, compartió Roberto con una sonrisa que traslucía nostalgia. “Ellos eran mis héroes, y yo quería ser como ellos. Por eso comencé a usar una máscara cuando corría. No soy solo un corredor, también soy un luchador que enfrenta la vida”.

Y vaya que ha luchado. Su colección de más de 4 mil máscaras es un reflejo de su dedicación y de los caminos recorridos. Algunas las ha conseguido en eventos deportivos, otras en arenas de lucha libre. Incluso ha sido fotografiado junto a el Místico, uno de sus ídolos actuales. Para Roberto, cada máscara cuenta una historia, y cada historia es un motivo para seguir adelante.

Un viaje de resistencia

Corría el año de 1969 cuando Roberto participó en su primera competencia, una caminata en honor a la Virgen de Guadalupe. Desde entonces, no ha dejado de correr ni de caminar. “Empecé corriendo para mantenerme en forma cuando jugaba fútbol,” recordó. “Pero cuando dejé las canchas, encontré en las carreras una nueva manera de competir y sentirme vivo”.

Hoy, además de correr, Roberto sigue jugando fútbol. “Aún meto goles olímpicos,” dijo entre risas, con una chispa de orgullo en los ojos. Pero lo que hace a su participación en las carreras aún más especial es el desafío de correr con una máscara. “Es difícil, sí. Pero si el Santo podía luchar con ella, ¿cómo no voy a correr yo?”

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Un ejemplo para todos

Para muchos de los asistentes a la carrera, Roberto es más que un corredor. Es un emblema de lo que significa vivir con pasión y dedicación. Su figura, vestida con capa y máscara, es un recordatorio de que cada quien puede encontrar su forma de luchar y de enfrentar los retos de la vida.

Cuando se le preguntó cómo se siente al ser un ejemplo para las nuevas generaciones, respondió con humildad: “Yo solo hago lo que amo. Si alguien encuentra inspiración en mí, eso ya es ganancia. La vida es para disfrutarla y seguir adelante, sin importar la edad.”

El legado de un luchador

En medio de los aplausos al cruzar la meta, Roberto demostró que la verdadera fortaleza no está en las piernas, sino en el corazón. Su historia, enmarcada en el esfuerzo y la pasión, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El hombre de las 4 mil máscaras no solo corrió una carrera más, corrió una vez más hacia los corazones de todos los que lo vieron. Porque, como él mismo lo dice, “El verdadero triunfo no está en ganar, sino en no dejar de intentarlo”.