Richard Robledo conquista segundo lugar en el Mister México 2024

Excelente participación del potosino Richard Robledo en el Mister México 2024 realizado en la Ciudad de México, al conquistar un segundo lugar nacional en la categoría Juvenil hasta 18 años.

A sus 17 años ya logró subir al podio de triunfadores en la clásica competencia que llegó a la edición 72, la cual reunió a más de mil competidores de todo el país en las diferentes categorías y modalidades de ambas ramas, en la sede oficial que fue el Pepsi Center del World Trade Center en la capital del país.

Richard Robledo brilló, primero avanzando a la gran final y luego compitiendo al tú por tú con los mejores de su categoría físicos hasta 18 años. Mostró un gran trabajo físico, que logró en los meses previos de preparación, además de una seguridad total al momento de posar en la tarima, lo que le redituó en buenos puntos por parte de los jueces nacionales e internacionales.

Al final por escaso margen se le fue el primer lugar; sin embargo, alcanzó el segundo que le supo a gloria, al ser su primera competencia nacional en un gran escenario y ante los mejores atletas del país.

Cabe mencionar que entre el grupo de entrenadores de Richard se encuentra su padre, Ricardo Robledo Montagner, quien también compite en categoría master en fisicoconstructivismo, además de ser un gran promotor deportivo de las artes marciales en San Luis Potosí.

Por ello, su hijo le agradeció su total respaldo, el ejemplo que le da y el hecho de haberle inculcado el amor por el deporte.

“Sobrepasaste el significado de ser un padre, además de mi entrenador, preparador, acompañante de vida, más que un papá que eres todo para mí; me motivaste en los entrenamientos cuando menos ganas tenía, en seguir adelante, me apoyaste hasta donde no se podía, estoy más que orgulloso de tenerte como padre, te amo papá. Fue mi primera grande experiencia y el tenerte a mi lado, me llenó totalmente”, escribió en sus redes sociales el juvenil atleta potosino.

Y agregó motivado, “el nivel estuvo bastante alto en el Mr. México, pero le vamos a meter más kilos para dar guerra y llevarnos ese primero en el 2025, esto apenas comienza, apenas a mis 17 añitos de vida”, acotó.

Por último, señalar que Richard Robledo logró el pase para participar en el Mister México, luego de que en el selectivo estatal obtuvo el primer lugar en categoría infantil, cuarto en classic physique novatos y ubicarse en el Top 10 en principiantes abierta.