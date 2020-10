Ricardo Cordero, tricampeón de la Panamericana

Con éxito culminó la edición 2020 de la carrera Panamericana, el cielo de la comarca lagunera se pintó de rojo, negro y blanco, los colores representativos del “Malditillo” El Studebeker con el que Ricardo Cordero y Marco Hernández han levantado la corona de la edición número 33 de la carrera Panamericana, Ricardo Cordero se mete a la historia de la emblemática competencia al ganar tres veces la eventualidad, logró que anteriormente para nuestro país solo dos compatriotas lo habían conseguido.

Extasiado por la victoria y muy emotivo Ricardo Comentó :

“Que te digo, estoy feliz, muy agradecido con dios, con toda mi familia, mis amigos, con mi equipo, mis patrocinadores, con Marco Hernández mi navegante que hizo un gran trabajo, con toda la afición que me manda buenas vibras, con los medios de comunicación por sus notas, ha sido un año complicado, pero debo de decirte que es uno de los mejores de mi vida, hoy nos metemos a la historia al ganar tres veces la Panamericana y somos acreedores al premio estatal del deporte en mi natal San Luis Potosí, que te puedo decir, no quepo de alegría, este triunfo va también hasta el cielo, a mi abuela que me acompaño todo el recorrido, el team 399 TACTICAL CITY EXPRESS MGR CONFECCIONES Y TEXTILES GHR MOTORSPORT lo logró, tenemos que celebrar, este triunfo es para todo San Luis Potosí, demostramos que los deportistas de la entidad estamos para cosas grandes, el llamado está ahí a la iniciativa privada, al gobierno del estado, deseamos que “La Pana” pase por nuestro estado en el 2021, los resultado están ahí, esperemos contar con su apoyo.”. Enfatizo Cordero

Sin lugar a dudas una asignatura pendiente de las autoridades encargadas de hacer el esfuerzo por regresar la Panamericana a territorio potosino, Ricardo Cordero pone su nombre con letras de oro en el selecto grupo de los tres mexicanos en ser campeones de la Carrera Panamericana junto a Carlos Anaya quien la conquistó en el 93, 94 y 96 y Gabriel Pérez quien la gano en 06, 12 y 13, ahora vendrán las vacaciones para el volante potosino que tendrá que asimilar este logro y trazarse el siguiente objetivo que pudiese ser buscar ser el mexicano con más campeonatos de la emblemática competencia.

Te puede interesar esta nota: Los jugadores somos culpables del mal torneo: Pablo Barrera