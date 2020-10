Ricardo Cordero, protagonista en la Panamericana

Con gran ambiente sigue su camino la edición número 33 de la Carrera Panamericana, el contingente salió de la Ciudad de México con rumbo a Morelia Michoacán, problemas extra organización obligaron a cancelar algunas etapas, Ricardo Cordero dosifica los esfuerzos, termina segundo el día y se consolida como líder general.

“ Hoy toco la llegada a Morelia, día complicado, se cancelaron algunas etapas, libramos Chapa de Mota sin ningún problema, lo hicimos bien, con cabeza fría, hay que recordar que en esta etapa fue donde chocamos en 2018, veníamos ganando en las primeras cinco etapas por 5 segundos de diferencia, llegamos a Mil Cumbres y creíamos que íbamos a detonar los tiempos del día, pero algo pasó, me sentí algo raro, me sentí mal, incómodo, no sé si fue por la experiencia que tuvimos aquí con el Citroën, lo hice muy lento, nos ganan las últimas tres etapas y quedamos en segundo lugar del día por 8 segundos, seguimos de líderes con una ventaja de 1 minuto 12 segundos, el team 399 TACTICAL CITY EXPRESS MGR CONFECCIONES Y TEXTILES GHR MOTORSPORT está tranquilo, cabeza fría, ahora vamos rumbo a Guanajuato.” Apuntó Ricardo.

Cordero tiene una ventaja cómoda, se viene el día cuatro de competencia, con salida de Morelia rumbo a Guanajuato, La Cascada, Mil Cumbres y Huajumbaro serán las primera tres etapas antes del servicio en Juventino Rosas, Los Quiotes, Santa Rosa y La Valenciana serán las etapas finales del día antes de llegar al arco de meta en Guanajuato.

