Ricardo Cordero listo para la 35 Carrera Panamericana 2022

Antes de partir al Puerto de Veracruz de donde este 14 de octubre arrancará la Carrera Panamericana 2022, charlamos con Ricardo Cordero, piloto potosino, que este año busca ceñirse la quinta corona de tan prestigioso evento en categoría Turismo Mayor, siendo está una trigésima quinta edición especial, ya que después de seis años vuelva una etapa a San Luis Potosí.

El ganador del Premio Estatal del Deporte 2020 y ya tetracampeón del Campeonato Nacional de Rallies luego de coronarse a fines de septiembre, faltando una fecha puntuable, afirmó que parte importante en el éxito que se obtenga, no es gracias únicamente al piloto, sino el contar con un excelente equipo de trabajo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

"Para mi lo es todo, el tener un equipo completo y confiable es un punto muy importante para que esto funcione de manera correcta, porque el piloto depende no solo de un buen auto, sino de los mecánicos que hacen el trabajo, ingenieros de control, etc, es un grupo de personas para que el auto cruce la meta y se logren los triunfos.

Y además tengo el mejor copiloto o navegante en Marco Hernández, de Michoacán, quien curiosamente él tiene 5 títulos ganados en la Carrera Panamericana, por cuatro míos, por lo que es uno de los máximos ganadores, además de que ha ganado 8 veces el Campeonato Nacional de Rallies y yo tengo cuatro. Hemos hecho un buen equipo y vamos por más juntos, nos entendemos muy bien y creo que eso puede hacer la diferencia para alcanzar el éxito", añadió.

De cuáles son los aspectos básicos que se deben considerar en una Carrera Panamericana, Jesús Ricardo explica: "Es una carrera de velocidad, por etapas, un rally largo, pero además de ello la resistencia esta presente porque los autos corren casi 8 días seguidos, más de 3 mil 500 kilómetros, por lo que esto hace que los vehículos batallen mucho para que los tengan los mecánicos listos. Entonces es un evento que pone a prueba tanto al piloto, navegante, como a todo el equipo que pone a punto el auto".

¿Qué etapa consideras más difícil o clave ?, "La verdad todas tiene su dificultad, por lo que te comento de correr diario. Lo importante es tener calma y detectar donde estamos mejor y apretar, donde fallamos para no dar ventajas, en fin, se cuidan muchos aspectos en este tipo de carreras. Y si tengo que elegir una etapa, el paso por el Espinazo del Diablo allá por Durango, es ahí donde muchos se quedan y los que salen avantes regularmente triunfan".

Y es optimista de que puede repetir triunfo como sucedió la última vez que se tuvo una etapa en tierras potosinas. "Hace casi 6 años fue mi primera Carrera Panamericana y aquella vez llegué a San Luis Potosí de líder y la ganamos, por lo que me trae buena suerte llegar por acá. Esperamos que eso se repita y se logre ese quinto título que todo mi equipo anhela, que lleguemos de líderes a la sexta etapa y ya solo cuidarnos en la séptima y última para alzarnos con el título".

Por último Cordero De Ávila ya motivado invita a la gente a que lo apoye: "Decirles que el miércoles 19 de octubre llegaremos de Guanajuato a la capital potosina después de seis años de no hacerlo, por lo que espero todo su apoyo en el trayecto y en la Plaza de Los Fundadores donde se ubicará la meta, a las 16:00 horas. Asistan no solo para apoyar a los potosinos, sino para que pasen una tarde espectacular ya que verán autos que pocas veces tenemos en la ciudad, además de que habrá una exhibición de autos antiguos y de colección que no deben perderse".