Ricardo Cordero listo para el NACAM y Rally Guanajuato 2023

El piloto potosino Ricardo Cordero no solo quiere repetir títulos de rally en México, Norteamérica y La Panamericana, sino que ahora las metas son ubicarse entre los quince mejores del mundo.

Después de hacer su debut hace unas semanas en el Campeonato de Rallies en Estados Unidos, compitió en Michigan bajo nieve y donde no le fue muy bien por una falla en el vehículo, se encuentra cerrando preparación para la primera fecha del NACAM y tercera del Campeonato del Mundo, que tendrá como sede la ciudad de León, Guanajuato, del 15 al 19 de marzo.

El piloto potosino charló con la prensa sobre sus próximos compromisos del 2023. / Juana María Olivo

Para esos eventos estará compitiendo con su auto Citröen C3, el cual ha sido renovado en su imagen y sobretodo ya presenta a sus nuevos patrocinadores como es Gobierno del Estado, principal asociado, y Servicios Financieros Valladolid, una empresa de Morelia que se suma por vez primera al equipo de Ricardo.

"Estamos felices porque ya contamos con más respaldo para poder presentarnos a correr no solo en Canadá y México, sino ahora estamos incursionando a los Estados Unidos. El Citröen C3 WCR2 es el único modelo que hay en Norteamérica, y cuenta con 4 cilindros turbo y tracción en las cuatro ruedas. Podemos decir que tenemos lo más alto del rallismo mundial aquí con nosotros, por lo que el correr en este auto me da una seguridad enorme a mi como piloto y a mi coequipero michoacano Marco Hernández", comentó en conferencia de prensa.

Sobre el Rally Guanajuato 2023 que representa la tercera fecha del Campeonato Mundial, Cordero señala que buscará ubicarse en el top 15, toda vez que vienen cuatro campeones mundiales, "no es una competencia nada fácil, es de mucha técnica, con tramos no muy largos y angostos, donde no corres a gran velocidad, sino debes ser preciso".

Además se realiza la primera fecha del NACAM de jueves a viernes en esos días también en León, en la que buscará mantenerse en primer lugar de su categoría. "Nos estamos preparando porque tenemos una agenda apretada, pero haremos todo para que al final de año podamos ser campeones de Norteamérica, México, Panamericana y la experiencia que sumamos al correr en el campeonato de Estados Unidos".

Por último, con relación a la Presea Plan de San Luis 2023 que le otorgará el Congreso del Estado y que recibirá el jueves 23 de marzo, señaló estar agradecido, "porque me entero que de deportistas solo Paola Longoria y yo somos los únicos que han sido electos. Pues me da gusto que volteen a ver el deporte y que no solo somos figuras y ejemplos a seguir, sino que por mi parte apoyo con el Programa Social "Primero San Luis", a todos aquellos deportistas potosinos que lo necesitan. Eso es importante para seguir creciendo y poniendo ejemplos que apoyando se llega lejos, porque el talento está allí, solo hay que darle un empujoncito y si lo puedo hacer, ahí estaré", apunto.

EL DATO

La nueva imagen del auto es en color rojo con vivos blancos, solo se modernizó y se agregaron algunos detalles mexicanos.