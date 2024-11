Ricardo Cordero hará mancuerna con Carlos Novelo en la Súper Copa

El 17 de noviembre se corre la gran final de la Súper Copa Roshfrans en el Autódromo Yucatán, teniendo el ANVI Motorsport una de las sorpresas del fin de semana al presentarse con el piloto potosino Ricardo Cordero, haciendo mancuerna junto al local Carlos Novelo.

Los motores rugirán el fin de semana en el sur de nuestro país con la llegada del campeonato de autos turismo más importante de México, último compromiso del 2024 al que el ANVI Motorsport llega con noticias importantes en su auto #14 para encarar la GTM Light.

Uno de los pilotos potosinos más exitosos del momento, se une para esta aventura, significando su debut dentro de la categoría nacional y un paso importante en su carrera que se ha destacado dentro del rallismo. Tratándose del más reciente ganador de la Carrera Panamericana, Ricardo Cordero.

Además, esta será la oportunidad de correr en casa para Carlos Novelo, quien tomará el volante del ya tradicional #14 en esta aventura a desarrollarse en el trazado yucateco de 3,340 metros de longitud. Teniendo la misión de mostrarse fuerte ante toda su afición.

“Primero que nada agradecido por la invitación del Anvi Motorsport para poder competir en esta carrera, me llama mucho la atención el auto y la pista que me dicen es de primer nivel en México, sé que es óptima y alcanza velocidades arriba de los 250 km por hora, así que no será muy distante de a lo que estamos acostumbrados en la modalidad que competimos, como todos saben mi carrera la he enfocado al rallismo, pero también se correr circuitos.

Lo he hecho en el autódromo Hermano Rodríguez en las 24 horas de México donde pudimos ganar en aquella ocasión, también en mis inicios en el autódromo del parque Tangamanga 2 en San Luis Potosí, en el serial local de automovilismo, entiendo que esta es una carrera sprint de 40 minutos y son dos competencias, pero bueno vamos a Mérida a divertirnos y a probar esta experiencia. Agradecido siempre con mi equipo 399 tactical GHR Motorsport, que a donde nos toque competir vamos juntos”, agregó en entrevista Cordero de Ávila.

Fortalecido, el ANVI Motorsport comienza con actividad en pista este viernes en las primeras prácticas, continuando el sábado en donde se cerrará con la calificación de los dos hits a disputarse el domingo a partir de las 10:35 am, teniendo una duración de 40 minutos cada uno.

EL DATO

La gran final se corre en el Autódromo Yucatán de la capital yucateca.