René Ortiz ya está en Italia para el Maratón Generali Milano

El maratonistas rioverdense René Eduardo Ortiz se reporta listo para su compromiso de este domingo 16 a temprana hora, el XX Maratón Generali Milano 2021 que tiene como sede Milán, Italia.

Por tal motivo desde ayer se encuentra ya instalado en aquella ciudad italiana, pudo realizar un trote ligero por sus calles y parques para ir conociendo un poco la ruta y sobretodo aclimatarse.

"El clima está un poco húmedo, espero eso no me afecte. Es muy parecido a lo que se presenta en Rioverde en época invernal. Más o menos estamos a 14 grados centígrados pero con humedad. Por lo pronto, estoy bien resguardado para no enfermarme y llegar al 100% al maratón el domingo", comenta en exclusiva para El Sol de San Luis.

En cuanto a la ruta de los 42 kilómetros 195 metros, Ortiz Morales explica que ya tuvo oportunidad de analizar el recorrido mediante un tríptico, pues no conoce aún la totalidad de la ciudad.

"Tiene una ruta muy plana con algunas ondulaciones de esas que no se ven pero se sienten mucho a la hora de correr. Hay varias vueltas que son muy cerradas, pero pues nada del otro mundo. Ante eso nos enfrentaremos y pondremos lo mejor de nuestra parte para poder completar la distancia y buscar mejorar mi mejor marca que es de 2 horas 12 minutos 16 segundos en el Maratón de Valencia en diciembre pasado. Estoy convencido de que si las cosas salen, podré mejorar ese tiempo porque me llego bien preparado, pero ya sabes que al momento de correr pueden suceder muchas cosas".

Según lo afirma el corredor rioverdense en el Maratón Generali Milano ya están inscrito los mejores maratonistas del mundo y será este sábado cuando entreguen los números y quede así todo listo para correr el domingo a temprana hora por las calles y avenidas principales de Milán, Italia, donde se espera un clima de 14 grados centígrados y una humedad del 80 por ciento.