René Ortiz obtuvo el segundo lugar en el Maratón de Ciudad Juárez

El mejor maratonista potosino de los últimos tiempos, René Eduardo Ortiz, se ubicó en la segunda posición general de la edición 13 del Maratón Internacional de Ciudad Juárez 2024, en el que compitieron 3 mil 500 atletas del país y algunos extranjeros.

Este evento resultó histórico ya que por primera vez en las trece ediciones que se han realizado en aquella ciudad chihuahuense, México hizo el 1-2-3, rompiendo la hegemonía de los atletas africanos que habían ganado todos los maratones pasados.

El triunfo correspondió al oriundo de Torreón, Coahuila, el maratonista olímpico Juan Joel Pacheco, con un tiempo de 2 horas 16 minutos 13 segundos, seguido del potosino Rene Eduardo Ortiz Morales, nacido en Rioverde, quien paró los relojes en 2 horas 17 minutos 27 segundos. Y completó el podio de mexicanos Omar Salvador Pérez, de Tlaxcala con 2 horas 20 minutos 47 segundos.

Cortesía / Maratón de Ciudad Juárez

“No me cansaré de decir que correr maratón es de las sensaciones más hermosa que he tenido en esta vida, y también las más sufridas, y me siento muy contento de correr nuevamente esta prueba en mi país, tocó en Ciudad Juárez y nos presentamos con un segundo lugar élite y segundo mejor mexicano; el tiempo es lo de menos, aun así creo que no estuvo tan mal cuando toda mi preparación está vez la hice en mi querido Rioverde sin hacer campamentos de altura”, escribió en sus redes el maratonista potosino, horas después de competir.

Y agregó, “hubo una gran organización en el evento en Ciudad Juárez, pero mucho mejor la calidez y amabilidad de los juarenses, grandes personas y grandes amigos, no cabe duda que regresaré nuevamente, mil gracias a toda la gente que siempre me brinda su apoyo, la gloria sea a Dios y muy feliz con este resultado”.

Cabe mencionar que también en la rama femenil, se impusieron las mexicanas con el 1-2-3 en el podio de la categoría elite. La campeona fue Isabel Oropeza con 2 horas 41 minutos 47 segundos, seguida de su hermana Fanny Oropeza, ambas tapatías, con crono de 2h44:40 y tercer sitio Micaela Rayo Reyes, del Estado de México, con 2h45:13.

Cortesía / Maratón de Ciudad Juárez

Por último, mencionar que la décima tercera edición del Maratón Internacional de Juárez inició a las 6:00 de la mañana con salida y meta las instalaciones del ex Hipódromo y Galgodrómo de Ciudad Juárez.

