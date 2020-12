René Ortiz listo para correr el Maratón de Valencia

El atleta potosino René Eduardo Ortiz se reporta listo para participar el domingo 6 de diciembre en el Maratón de Valencia allá en España, donde buscará dar la marca en la distancia para Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.

El nacido en Rioverde, SLP, partirá a tierras europeas este jueves, ya que el viernes tiene que estar en Valencia para realizarse la prueba contra Covid-19. Y el mismo explica en entrevista con El Sol de San Luis los pasos a seguir:

"Mira son dos pruebas las que nos piden el comité organizador del maratón para poder participar, la primera debo hacérmela 48 antes de viajar y debe salir negativa, para poder viajar. Luego una el viernes que nos aplicarán los organizadores allá en Valencia y que si sale negativa nos permite participar, de lo contrario quedas fuera. Según nos explicaron nos pondrán en un hotel que será como una burbuja a todos los corredores de elite para no contagiarnos y estar listos para correr el domingo".

Optimista está René Ortiz de que realizará un buen maratón en Valencia, España. / Martín Báez.

En cuanto al cierre de su preparación nos dice "estuve en Zacatecas realizando un entrenamiento que fue el último pesado, corrí 26 kilómetros a ritmo de 3 minutos 26 segundos por kilómetro. Me sentí muy bien y creo que ya lo que viene es solo trotar, soltar el cuerpo y prepararnos mentalmente para la competencia, además del viaje que representa un día de vuelo porque primero voy a Madrid y de ahí a Valencia, ya que no encontré vuelo directo por el problema de la pandemia allá en Europa".

Ahondó que toda la preparación para el maratón de Valencia ha sido extenuante, sin embargo lo mejor es que todo ha fluido muy bien y no ha tenido lesiones. "Ha sido muy fuerte y larga, los entrenamientos afortunadamente han salido bien a lo largo de estos últimos meses, un poco difíciles porque hay que cuidarse de la pandemia, pero he tenido todos los cuidados para no contagiarme y prepararme como se debe. Ya las dos últimas semanas con más calidad que cantidad, el trabajo fuerte ya se hizo, ahora es solo afinar detalles y cuidarnos de no sufrir alguna lesión. La verdad que voy decidido a Valencia a mejorar mi marca personal y con la firme idea de dar el tiempo mínimo que pide la Federación Mexicana para calificar en maratón a Juego Olímpicos de Tokio del próximo año, eso es lo que vamos a trabajar allá en España.

Ojalá que se de, sabemos que esto es un deporte en donde todo puede pasar, porque puedes llegar en tu mejor momento y altamente preparado, pero en la competencia se da una lesión o el cuerpo no responde, eso a cualquiera la puede pasar, pero tengo fe que todo saldrá bien y que pase lo que pase, dejare todo cada kilómetro que corra. Es mi tercer maratón de mi carrera, no soy aún un experto pero esperemos que salga todo bien".

Por último, adelantó algunos agradecimientos a las personas que lo han apoyado en todos estos meses en su preparación.

Pues primero a mi esposa y mis hijos que son mi motor. Yo no tengo un patrocinio que mes con mes me apoya, pero lo mejor es que han sido muchas personas las que se han sumado para que yo pueda estar presente en Valencia, primero porque tengo la marca que me permite participar porque es un evento de elite mundial y no cualquiera puede inscribirse. Y segundo porque me han dado todos los apoyos para poder estar el domingo próximo allá, entre ellos al Gobierno Municipal de Rioverde, al Instituto Tecnológico de Rioverde donde laboró como entrenador de atletismo, algunos paisanos que viven en España y que me darán hospedaje, Angélica Roque que radica en Estados Unidos y muchas personas más que se han sumado a todo esto y que con mucho o poco me están respaldando. No me quiero olvidar de nadie, pero a todos les agradezco con antelación que me hayan otorgado su respaldo en esta importante competencia para mi carrera deportiva".

LA FRASE

"Voy decidido al maratón de Valencia a dar la marca para Juegos Olímpicos de Tokio. Esperemos y todo salga bien": René Ortiz, atleta potosino.

EL DATO

René Eduardo Ortiz Morales tiene como mejor marca 2 horas 14 minutos 54 segundos en el maratón de Berlín 2019.

