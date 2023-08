René Ortiz correrá el Medio Maratón 21K Buenos Aires

El próximo 27 de agosto se corre el Medio Maratón Internacional 21K Buenos Aires en Argentina, en el cual estará compitiendo René Eduardo Ortiz, maratonista oriundo de Rioverde, SLP.

"Me he estado preparando con la firme idea de buscar la marca mínima en prueba de maratón para Juegos Olímpicos París 2024 o meterme al ranking para una posible invitación, por lo que este evento por el nivel competitivo me sirve de preparación".

Afortunadamente para el rioverdense ya dejó atrás una lesión que lo mantuvo varios meses, primero alejado de las pistas y ruta, y después de poder dar su 100% en las competencias en las que participó.

"Para poder viajar a Buenos Aires, Argentina, cuento con todo el apoyo del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR), gracias a la licenciada Rosa María Martínez Robles, la directora, que me respalda y siempre me da las facilidades para poder competir, es algo que valoro siempre".

Y es que René Eduardo es entrenador de atletismo del ITSR y junto con sus alumnos ha dado importantes resultados para esa institución en eventos estatales, regionales y nacionales, además de ser un destacado maratonista, uno de los mejores del país.

Recientemente y como parte de su preparación, compitió a fines de julio en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza que se realizó en Puebla. Ahí estuvo presente en la prueba de 10 mil metros planos logrado la novena posición con crono de 31'12''73, siendo el mejor potosino.

En cuanto al Medio Maratón Internacional 21K Buenos Aires que está considerado uno de los más rápidos del mundo y este año estrena nuevas rutas, tomarán parte más de 20 mil corredores de muchos países, incluidos atletas keniatas de renombre, entre ellos Bedan Karoki quien ostenta el récord en la rama varonil con 59'05'' que implantó en el 2019.

El evento está incluido en el calendario de la Federación Internacional (World Athletics) dentro de la categoría "Label Race", por lo que se puede dar la marca para Juegos Olímpicos Paris 2024 o ranking.

Finalmente mencionar que René Eduardo Ortiz Morales tiene una marca personal en medio maratón de 1h03'50'' realizada en Houston el 12 de enero de 2020.