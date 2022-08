Regreso a torear a SLP, una de mis plazas consentidas: Diego Silveti

Sonados triunfos ha tenido en los últimos meses el matador de toros irapuatense Diego Silveti, pero no serán tan especial si el jueves 25 que se presenta en la Corrida de Toros "San Luis Rey", sale a hombros, porque como lo menciona en la entrevista con El Sol de San Luis, "San Luis Potosí es de mis plazas consentidas".

Será en día y medio cuando se presente en la Plaza Monumental El Paseo alternando con el queretano Octavio García "El Payo" y potosino Fermín Rivera, lidiando seis toros de Bernaldo de Quirós.

"Se que es una fecha muy significativa para todos los potosinos la del 25 de agosto, y desde luego para mi porque es un placer estar presente en este día tan especial, en la Plaza Monumental El Paseo tan bonita, donde el público siempre se ha entregado de manera muy bonita hacía mi persona y desde luego a mi familia cuando me acompaña. Y puedo decirte que está es una de mis plazas consentidas; he tenido la fortuna de salir muchas veces a hombros, de tener grandes faenas, recuerdo a toros de Xajay, Begoña y Bernaldo, además de que me he podido llevar dos veces el trofeo de triunfador de la Feria y con mejor faena. Por lo que siempre que regreso lo hago con toda la seriedad, bien preparado, motivado e ilusionado".

Opinó que encabeza un cartel muy completo, "con Fermín Rivera y Octavio García "El Payo" con una corrida de Bernaldo de Quirós, que considero tiene todos los ingredientes para que todos nos acompañen y tengamos una gran noche de toros".

Y nos habla de cómo ha sido su preparación para esta fecha tan especial: "La verdad que aunque no tenga corridas, siempre busca estar en contacto con el animal bravo. Tuve la oportunidad de estar yendo al campo a tentar a algunas casas ganaderas, desde luego en lo físico no se deja aún lado lo de estar toreando de salón, hacer ejercicio para mantenerse uno en forma, practicar la suerte de matar que también es importante, y sumado a eso observar distintos videos de mis entrenamientos, tentaderos, corridas anteriores, en fin, es una preparación total si quieres salir a triunfar en una fecha tan importancia como está".

Ante de despedirnos nos comparte sus próximas presentaciones para todos sus seguidores. "En el mes de septiembre tengo ya el compromiso de ir a Venezuela a la Feria de Tovar con cartel internacional al lado de Miguel Ángel Pereda y Fabio Castañeda. Estaré también en San Miguel de Allende el próximo 16. Ya tengo platicas avanzadas para torear el día 30 y en el mes de octubre tengo compromisos privados y también algunas ferias, por lo que la segunda parte de la temporada tengo agenda llena y eso me ilusiona mucho".

EL DATO

Diego Silveti, de 36 años, ha cumplido ya 11 años como matador de toros y ha tenido éxito en muchas plazas de México y otros países.