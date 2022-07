Reconozco el esfuerzo pero hay que trabajar más: Samayoa

Después de dirigir su primer partido oficial como director técnico del Atlético de San Luis, Fernando Samayoa, reconoció el esfuerzo de todas sus jugadoras y ante la derrota contra Rayadas señaló que deben seguir con el trabajo diario.

"Disfrutando volver a dirigir luego de casi seis meses de estar fuera de las canchas. El resultado fue adverso y todavía hay muchas cosas que mejorar, los primeros minutos nos pasó factura el nerviosismo, inestabilidad emocional, después el equipo se levantó porque va empezando una nueva identidad, tenemos apenas 7 semanas trabajando en este nuevo proyecto y por supuesto que hemos notado ciertos comportamientos defensivos y ofensivos de lo que buscamos. No me quedo contento, pero si tranquilo por el esfuerzo mostrado por todas mis jugadoras, aunque hay muchas cosas que trabajar. Pero lo mejor es que vimos un equipo que responde ante la adversidad, y lo que me deja más satisfecho reitero es que mis jugadoras lo entregaron todo desde el arranque hasta la última jugada. Decir que nos enfrentamos a un campeón de la liga, de los grandes, no se pudo, pero vamos a seguir trabajando para mostrar una mejor versión jornada tras jornada".

Al cuestionarlo sobre la falla en el penalti de Natalía Gómez Junco, el estratega dijo que son momentos que en un entrenamiento no se pueden preparar, "pero ella me ha demostrado ser de las mejores que patea desde los once pasos y estoy al 100% con Nat no importando que lo haga errado. Aquí hay que decir, no falla el que no patea, así de fácil".

Con relación a las fortalezas y debilidades de su equipo, Samayoa dijo que la estabilidad emocional es algo que se debe trabajar mucho, aunque reconoció que ese cambio de chip que están haciendo las jugadoras con relación al pasado, lleva su tiempo, pero sabe que cuenta con una plantilla inteligente, que asimila rápido lo que él quiere y está convencido de que vendrán pronto los resultados. "De lo mejor es que es un equipo fuerte, que no se cae, que tiene resiliencia, que pelea hasta el final, así lo hicieron contra Rayadas y eso me gusta, porque juegue con quien juegue eso se debe notar siempre, y en un corto plazo deberá verse esa identidad que buscamos", apuntó.

EL DATO

Atlético de San Luis femenil enfrentará a Tijuana en la fecha 2 el domingo 17 de julio a las 21:00 horas.