Reanudan clases de gimnasia en la Academia Centro Gydman

Posterior a la sanitización y limpieza de todas las instalaciones el pasado fin de semana, este día se reanudaron las clases en la Academia de Gimnasia Olímpica Centro Gydman, que además ofrece lucha olímpica.

Previamente la coordinadora general, Yannia Esparza, informó que las alumnas más pequeñas BabyGydman tuvieron evaluación para poder seleccionar al nuevo grupo que pasará al siguiente nivel.

La próxima semana se pondrá en marcha el campamento de verano, con cupo limitado. / cortesía Centro Gydman

"La evaluación fue todo un éxito, las niñas a pesar de su corta edad han asimilado muy bien lo que se les enseña, han mejorado en su movilidad motriz y sobretodo, disfrutan sus clases diarias que se les ofrece con capacitado staff de entrenadores", explicó.

Cabe mencionar que la evaluación se realizó a principios de la semana pasada, ya que los días, 2, 3 y 5 de julio no hubo actividad ya que los aparatos, áreas y demás rincones de la Academia, se les dio mantenimiento, limpieza y se sanitizó para evitar contagios por Covid-19, que hasta el momento no se han tenido.

"Afortunadamente hemos aplicado un estricto protocolo sanitario para las clases, por lo que estamos listos para realizar del 12 al 23 de julio nuestro Campamento de Verano, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se mantenga en verde".

En el Campamento ofrecerán actividades de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, para alumnas (os) y niños (as) que deseen participar y no pertenezcan a la academia. El cupo es limitado y el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia es requisito indispensable para poder participar. Impartirán clases de gimnasia, parkour, porras, box, jazz, baile y actividades recreativas. Para ello se les pide a los niños (as) porten zapaos fácil de poner y quitar, así como ropa cómoda, su refrigerio y botella de agua.

EL DATO

La Academia de Gimnasia Olímpica Centro Gydman tiene más de 36 años de trabajar ininterrumpidamente

Te puede interesar esta nota: Recibe el gobernador del Estado al nadador Daniel Delgadillo