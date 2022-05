Reactivan la Copa Apostólica 2022 de Gimnasia Artística

El Instituto Cervantes Apostólica (ICA) llevará a cabo este domingo 22 de mayo la Copa "Apostólica 2022" de Gimnasia Artística, con la finalidad de evaluar el desarrollo de los gimnastas, en un evento avalado por la Asociación Potosina de la especialidad.

Las instalaciones del Instituto son la sede del evento que inicia a la 9:00 horas y culmina por ahí de las 14:30 horas, con una participación aproxima de 150 gimnastas de los siguientes clubes y equipos ya confirmados:

Escuela de Gimnasia KIM, Gimnasia Gala, Academia Centro Gydman, Gydman Inpode, Lomas Racquet Club, Instituto Cultural Manuel José Othón, Are Gym, Instituto Cervantes Apostólica y los que se sumen el sábado 21 que es el cierre de registros.

Cortesía | Instituto Cervantes Apostólica

De las categorías, habrá en la rama femenil el pre-nivel, niveles del 1 al 4 y en varonil solo pre-nivel. Se premiará por aparato y All Around por porcentaje, en todas las categoría del primero al cuarto lugar y en All Around hasta el sexto, dependiendo de la cantidad de gimnastas inscritos.

Además se tendrán premios especiales: Una bocina inteligente "Alexa" al club o academia que tenga el mayor número de participantes y que compitan; y se rifarán 2 relojes SmartBand (un boleto por cada 6 participantes).

El comité organizador se hará cargo de convocar a los jueces del evento, siendo sus decisiones inapelables y aplicando el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG).

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí