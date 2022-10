Raúl Alcalá Challenge vendrá a la capital potosina en el 2023

La leyenda del ciclismo mexicano, Raúl Alcalá se encuentra en la capital potosina y tuvimos oportunidad de charlar con él de diferentes temas, pues "El Duende", como le apodan, se expresarse muy bien y sus conceptos son claros y siempre optimistas.

De entrada le cuestionamos sobre la presencia de su colega colombiano Nairo Quintana: "Lo veo muy positivo, primero porque el colombiano quiere expandir su marca a otros países, y tener un evento en San Luis Potosí de un grande de este deporte y que es ídolo de muchos mexicanos, me incluyo, imagínate lo importante que es para la ciudad y el estado potosino, por la derrama económica y además el turismo deportivo que tanto está de moda en los tiempos actuales, sin olvidar la parte de promoción al deporte para jóvenes y niños, que verán a una estrella rodar junto a ellos como uno más. Digamos que la semilla ya la está poniendo y es cuestión de que las autoridades y él mismo la hagan crecer".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Raúl, ¿vendrás a organizar tu Challenge aquí?, "Mira platicando con el alcalde Enrique Galindo se dio cuenta de que yo organizó un Challenge, en lugar de llamarle Gran Fondo. Se trata de eventos ciclistas, tipo paseo, donde cada participante elije la distancia que más se le acomoda entre 30, 75 y 150 kilómetros, tomando en cuenta la experiencia y nivel de condición física. Estamos ya en platicas para venir por ahí de abril del 2023 con todo el Raúl Alcalá Challenge, que te puedo decir que fuimos los pioneros en este tipo de eventos, ya tenemos 10 años, y solo uno no lo hicimos por la pandemia. Lo organizamos en Monterrey en el mes de octubre, acaba de pasar el de este año, y otro en Cuernavaca en julio y uno más en Oaxaca en febrero y ahora se suma San Luis Potosí en abril próximo".

¿Qué recuerdos te trae volver a la capital potosina?, "muchos la verdad, el mejor fue en 1994 todavía activo que vine con el equipo Motorola, comandado nada menos que por Lance Armstrong, una leyenda, venía él como campeón del mundo. Recuerdo el recibimiento que tuvimos desde la carretera, era impresionante, no se diga la llegada en el centro de la ciudad. Era algo especial venir por acá ya que la gente es muy conocedora, desde aquellas Vueltas a México donde participar un potosino, Mauricio Mata, de mis ídolos, no las olvido. Esos recuerdos siempre los tengo presentes, sin olvidar lo que ha hecho el equipo Canel's, el más longevo de todo México y que se mantiene en activo con Juanito Monsiváis a la cabeza, otro destacado potosino".

Al ser una leyenda del ciclismo mexicano, pues corrió Tour de France, Giro de Italia, Vueltas y Rutas México, fue integrante de equipos mundiales, le mencionamos si ha tenido el reconocimiento que se merece en el país.

"Cosa curiosa cuando tuve mis mejores años me tocó compartirlos con otras figuras, como Fernando Valenzuela en los Dodgers, Hugo Sánchez con Real Madrid, Julio César Chávez en el boxeo, y yo en ese tiempo corriendo en Europa. Incluso tengo el recuerdo de que nos entregaron un Premio Nacional a los cuatro. Puedo decir que la gente me ovaciona mucho y eso me agrada porque hay que ser humilde, ese es el verdadero reconocimiento para un deportista y creo que lo tengo de mucha gente", afirma.