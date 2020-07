Quiroga no anota en pretemporada con el Atlético de San Luis

Pese a que su llegada al Atlético de San Luis fue se anunció bombo y platillo, siendo una de las mejores contrataciones de la Liga MX para el próximo Torneo Guardianes 2020, Mauro Quiroga no ha podido demostrar por qué fue firmado por los potosinos, ya que no ha podido marcar con la casaca tunera en esta pretemporada.

Aun así, la falta de gol es algo que no le preocupa al “Comandante” pues se dijo estar tranquilo pese aun no mojar con los potosinos, racha que buscará romper ante Bravos de Juárez, resaltando más la importancia que debe de tener el trabajo colectivo antes de lo individual.

“Es un tema que a mí no me preocupa, a mí lo que me interesa es el funcionamiento y el rendimiento del equipo desde lo colectivo. Nosotros día a día trabajamos para que colectivamente crezcamos y mejoremos, que el equipo en lo posible no tenga errores y no tenga dudas, estamos para trabajar y mejorar” comentó el atacante de los rojiblancos.

Dejó en claro que con su madurez profesional “A esta altura de mi carrera tengo muy claras las cosas que tengo que hacer, estoy para pelear y trabajar a disposición pura y exclusivamente del equipo”, manifestó.

Quien se mostró complacido con los protocolos de sanidad fue Pablo Barrera, pues destaco que el buen trabajo que se hizo para respetar todos los señalamientos de las autoridades para poder arrancar el campeonato.

“La verdad estoy contento porque después de mucho tiempo volví a jugar. Se tomaron todas las medidas sanitarias que nos pidieron en el estadio y la concentración. Esperemos seguir así y no haya más contagios, sobre todo en algunos equipos para que empiece el torneo perfecto” finiquitó.