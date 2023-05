Quiere Santiago Tovar sumar primer podio en NASCAR México

La cuarta jornada de la NASCAR México que se corre en el autódromo de Querétaro este 28 de mayo, representa para Santiago Tovar la oportunidad de lograr su primer podio, puesto que ha tenido buenos resultados en dicho óvalo.

El piloto del auto 22 del Canel's - Logitech G - Laboratorio Tequis - Trejo Promotion Team marcha en la séptima posición de la Clasificación y de sumar unidades en la "Querétaro 140" podría ubicarse en el top cinco.

Cortesía | Team GP Racing

"Estoy al cien por ciento con los ojos y mente puesta en Querétaro, una de las pistas que más me gustan, donde he tenido buenos resultados y me siento muy cómodo. Ya con tres carreras con mi nuevo equipo podremos llegar con mucha mejor comunicación, buscando la primera victoria y si no el primer podio de la temporada".

"Tenemos que hacer prácticas muy inteligentes y muy buena comunicación con Rubén García Jr. para poder avanzar juntos y sumar puntos para el campeonato que ya estamos en siete nuevamente en la pelea, pero quiero seguir sumando y avanzando”, agregó el capitalino.

Cortesía | Team GP Racing

Cabe recordar que para Santiago está es la temporada de debut con el equipo potosino que dirige el Ramiro Fidalgo, por lo que el proceso de adaptación a la forma de trabajar y automóvil ha ido de menos a más en las tres primeras fechas realizadas en Chiapas, San Luis Potosí y Chihuahua.

Sobre su última participación en la carrera nocturna en el Dorado Speedway, Tovar comentó: “Chihuahua fue una gran carrera para nosotros, arrancamos en la posición número 37, y al final quedando a un pasito del podio; creo que con unas vueltas más lo hubiéramos logrado. La verdad salimos de esa carrera muy contentos con el balance, indudablemente con prácticas y calificación mejore las cosas hubieran sido diferentes, pero así son las carreras".

EL DATO

Santiago Tovar suma 92 puntos y se ubica en séptimo sitio en la clasificación general.