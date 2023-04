Querétaro recibe al Atlético de San Luis en Liga MX Femenil

Este viernes 14 se reanuda la actividad de la Liga MX Femenil, pasada la Fecha FIFA, y Querétaro recibe a Atlético de San Luis en el partido que abre la cabalística jornada 13 del Clausura 2023.

El partido se ha programado a las 17:05 horas en el estadio Olímpico Alameda, el que ya podrá contar con aficionados y aficionadas, luego de cumplir la escuadra queretana su año de veto.

Para San Luis el sumar puntos, de preferencia la victoria, es importante toda vez que lucha por alcanzar un boleto a la liguilla, la primera de la institución. Ese es el objetivo y ha falta de cinco partidos por disputar, aún puede lograrse.

Cortesía | ADSL Femenil

Las dirigidas por Fernando Samayoa están a cinco puntos del octavo sitio que es Atlas, es decir, un triunfo este viernes y derrota de las rojinegras las pondría cerca de esa posibilidad, pero un mal resultado las alejaría más de la meta principal.

San Luis debe aprovechar que Querétaro no pasa por buen momento en el torneo, no ganan desde la jornada seis que vencieron de visita a Necaxa por 0-1, y de local han disputado seis partidos y no tienen victorias, solo tres empates e igual número de derrotas. Sus únicos dos triunfos del torneo han sido en calidad de visitante. Suman 11 unidades y marchan en el lugar 14, lejos de una posibilidad de meterse a la fiesta grande.

Hacer mención que en los cuatro más recientes enfrentamientos entre ambos equipos, la balanza se inclina a favor de las potosinas con 2 triunfos, un empate y un revés.

El año pasado ambos partidos los ganó San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en el Clausura 2022 por 3-1 el viernes 29 de abril, en el Apertura 2022 1-0 el domingo 25 de septiembre en la fecha 14.

Ya en el año 2021, jugaron en la capital queretana y ahí se dio un empate 1-1 en la jornada 10 un viernes 24 de septiembre, mientras q\u0009ue en el Clausura 2021 un viernes 15 de enero la victoria 3-2 de las Gallitas en su estadio en la fecha 2.

EL DATO

Anakaren Pazarán Pérez será la árbitro central, apoyada en las bandas por Melanie Villavicencio y Karla Hurtado.