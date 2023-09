Querétaro canasteó 100-83 a Santos del Potosí

Libertadores de Querétaro le repitió la dosis a Santos del Potosí y lo venció por canastiza de 100-83, para agenciarse las dos victorias y llevarse la serie, en la jornada 6 de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Los aficionados queretanos gozaron las victorias de su equipo, que llega a 5 triunfos por un revés y desbancó del liderato a su rival en turno, que fue superado de principio a fin, y que se estanca con 4 victorias y 2 derrotas.

Santos DP

Querétaro se presentó con uniforme café con vivos naranja y una quinteta inicial con: 0.- Branden Lee Frazier, 6.- Skyler Spencer; 15.- Jeromy Henry; 20.- Tiryk Armstrong; y 25.- Boatwright. Coach: Iván Deniz.

San Luis Potosí ahora de indumentaria auriazul y con los titulares: Josué Erazo; 2.- Tjader Fernández; 10.- Adonys Henríquez; 24.- Omar de Haro; y 25.- Rakeem Christmas. Coach: Héctor Porrata-Doria.

Santos DP

El partido arrancó en sus primeros cuatro minutos parejo, con empates a 4 y 6 puntos, pero de allí los locales con su juego de poder y muy dinámico empezó a hacer daño y se fue al frente por 9-6, 13-7, 17-10, para terminar arriba en el marcador 28-15 en ese primer cuarto.

En el segundo periodo el coach local rotó bien a sus elementos y estos le respondieron, para tomar ventaja de 33-16, con encestes de Joseph Quintana y Avryl Holmes. Por la visita, Héctor Porrata-Doria buscó enderezar el barco, pero sus jugadores de banca no respondieron, ni a la ofensiva y defensiva, permitieron los disparos de los de casa, desde el perímetro y bajo la pintura, para irse abajo hasta por 23 puntos, 45-22. La tónica no cambió, Santos no encontraba ni los dobles ni triples, se perdieron y terminaron con score 51-33 al descanso.

Santos DP

En el primer juego de la serie, San Luis Potosí reaccionó en el tercer período y logró acercarse. Sin embargo en este segundo cotejo aunque lo intentó Querétaro no dejó de anotar, por la mala defensiva de los visitantes que fueron superados de principio a fin, producto de poca efectividad en la defensa y faltas reiteradas. Así terminaron abajo 81-54.

Y ya el último cuarto fue de trámite, con ambos equipos con jugadores de banca. Libertadores todavía llegó a sacar 30 puntos, 87-57, aunque al final la victoria fue de 100-83.

Santos DP

Santos del Potosí regresa a casa la próxima semana para disputar serie ante Panteras de Aguascalientes, en busca de retornar a la senda del triunfo, aunque el coach Héctor Porrata-Doria tendrá mucho trabajo para que el equipo mejore, ya que se vio muy inferior a los queretanos.