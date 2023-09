Que el liderato sirva de motivación y sea una constante: futbolistas

Los futbolistas del Atlético de San Luis, Unai Bilbao y Vítor Ferreira "Vitinho", afirmaron que están conscientes de que aún no ganan nada, y que todos trabajan para que el liderato y buena racha no sea algo esporádico sino una constante.

"Estamos en un momento en que el equipo está pasando por un gran momento, y el liderato viene por el trabajo de todos, el ser la mejor ofensiva del torneo representa que estamos haciendo bien las cosas día con día, pues no solo son los partidos sino también los entrenamientos, y eso lo queremos mantener, que no sea de paso", declaró el delantero brasileño.

De su desempeño, Vitinho señala que ha ido mejorando con el paso de los partidos, "a lo largo de los torneos estoy más maduro, ya conozco más la liga, los jugadores, el ritmo de juego y día a día busco mi mejor versión. No me molesta entrar de cambio, al contrario es una mayor responsabilidad de entrar rápidamente en ritmo y aportar lo que el entrenador quiere. Por lo pronto me siento bien".

Por su parte, el defensa español comentó sobre la racha positiva por la que están pasando: "Es un orgullo ver como crece el proyecto, como vamos cada día a más, haciendo un nombre, y la situación de hoy es un reflejo del buen trabajo que estamos haciendo en la actualidad o en los últimos meses. Sabemos que faltan muchos puntos y no podemos relajarnos en lo más mínimo.

El hecho de que este domingo defendamos el liderato pasa mucho en lo que podamos hacer cada uno, el equipo depende de un 100% no de una sola persona o jugador; estamos conscientes de que debemos matarnos los 90 o 100 minutos que dura un partido. Ya se ha visto que si nos relajamos, esto nos pasa factura. El liderato debe servirnos como motivación y comprometernos para mantenerlo las jornadas que más se puedan, que no sea flor de un día".

Ahondaron que todo el plantel y cuerpo técnico saben la responsabilidad de ser lideres, de que todos los ojos están puestos en ellos y que la afición está también motivada y les va a exigir mucho más.

"Es una responsabilidad y no queremos que sea un destello sino una constante, creemos en el trabajo del día a día, el potencial de la plantilla. El equipo se ve con mucha confianza, sin miedo al fallo, tomando riesgos por momentos altos, pero marcan el estilo y la idea de que lo busca este equipo. El hecho de querer ser protagonista, está dando resultado. Da igual donde juguemos y quien esté al frente, el que va a marcar el ritmo y estilo debe ser San Luis. Todos tenemos claro eso y lo estamos tomando como motivación, pero también con seriedad", sentenció Unai Bilbao.

Atlético de San Luis recibirá el domingo 3 de septiembre al Atlas, a las 20:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.