¿Qué contiene el kit de la 5ta Carrera El Sol de San Luis?

Aprovecha la quincena y preventa que ofrece esta casa editorial para inscribirte a la 5ta. Carrera Atlética El Sol de San Luis 3K y 10K que se realizará el 8 de diciembre, a las 8:00 horas, con una atractiva premiación en efectivo de 150 mil pesos en todas las categorías en ambas ramas.

Niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad pueden participar en la carrera de convivencia de 3 kilómetros, caminando, trotando o corriendo por el Centro Histórico de la capital, o en los 10 kilómetros que ya son más recreativos y de competencias, con premios en efectivo por edades, recorrido por las principales calles de la ciudad.

Archivo / El Sol de San Luis

Y es que para esta quinta edición, regresaron las categorías cada cuatro años en ambas ramas, se incluyó además la de 70 años y más, y todas tiene premios en efectivo para el primero, segundo y tercero.

Tanto para los competitivos como corredores recreativos, reciben su kit muy completo con playera Nemik manga larga, número con chip, medalla conmemorativa al cruzar la meta y regalos de los patrocinadores.

Por otra parte, el comité organizador informó que ya todos los puntos de registro se encuentran abiertos y con folios (inscripciones) disponibles para que se registren, aprovechando la preventa de este mes y en estos días que es quincena.

Archivo / El Sol de San Luis

Si no has acudido, hazlo en estos días en los siguientes puntos de inscripción: EL SOL DE SAN LUIS: Avenida Universidad 565, colonia Centro, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a 14:00 p.m. Los domingos de 10:00 a 13:00 horas, únicamente.

También en SALVAJES OUTDOOR: Av. Parque Chapultepec 1000. TEIGSA: Calle Acerina 1372, Colonia Valle Dorado. BALAM: Av. Colorines 532, Prados Glorieta. CAPI FERREPAPE: Avenida Románica 125, Villa Magna. DULCERÍA LA ESTRELLA: Calle 2a. de Oriente 222, Central de Abasto, Av. Fleming 2518, Progreso. SWEET VEGAN: Av. Nereo Rodríguez Barragán 1385, Col del Valle.

PAPELERIA LA PAPE: Damián Carmona 1295. LOCAL COYOTE: Karakorum 410, Lomas 4ta. Sección. ASV: Mar Rojo 129, fraccionamiento San Juan. BROTHER BIKE SHOP: Avenida Tatanacho 799, fraccionamiento Tangamanga. Y en línea en este enlace.

Archivo / El Sol de San Luis

EL DATO

350 pesos el costo de preventa durante todo octubre. En noviembre sube a 400 pesos.