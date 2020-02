Prometen trabajo y unión; Ibáñez quiere liguilla

Trabajo y unión es lo que promete el delantero Nicolás Ibáñez en el resto del torneo para que Atlético de San Luis aspire a meterse a la liguilla en el torneo Clausura 2020.

"Estamos para seguir partido a partido, no hay que ir más allá porque si no es ahí donde te golpeas solo. Tenemos que seguir trabajando duro y tratar de hacer lo que venimos haciendo, el ser un equipo unido y agresivo".

De su aporte personal para con el equipo, al conseguir ya cuatro anotaciones en el torneo, el bicampeón de goleo del ascenso, dijo sentirse más comprometido con el trabajo en equipo que en los individual. "Siempre es lindo estar junto con los mejores, pero eso no lo miro mucho si no el tratar de seguir por este camino, de seguir haciendo que el equipo pueda ganar. Ya está cerca la fase final y es donde más lindo se pone el torneo, vamos a tratar de estar muy cerca de la liguilla".

Durante la conferencia de prensa, Nico respondió al cuestionamiento sobre su futuro, “la verdad no sé nada de lo que va a pasar en mi futuro. Estoy disfrutando al máximo acá en San Luis y trataré de darlo todo siempre. No sé si me quedaré o no pero mientras trabajo y me entrego".

Y aprovechó el momento para hablar de la visita del pequeño Iker, quien estaba ahí presente en la sala de prensa, “cuando nos enteramos de lo que había hecho nos dio risa, tan chiquito y que ya ponga eso. Lo mejor es que el vestuario lo recibió bien, ya lo quieren mucho los chicos”, sonrió el delantero.