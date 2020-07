Presentó Atlético de San Luis femenil a sus refuerzos

Atlético de San Luis presentó de manera virtual a sus cuatro refuerzos del equipo femenil, quienes coincidieron en señalar que es una gran oportunidad de trascender en una institución nueva y con un proyecto serio.

Heidi González, Britany Cárdenas, Karla Cantú y Carolina Zepeda son las cuatro nuevos elementos de las "Atléticas" que llegan para la temporada 2020-2021 que arrancará hasta el 14 de agosto, luego del aplazamiento que anunció hace unos días la Liga MX.

Heidi Karina González Vite, de 19 años, se desempeña como portera y llega procedente del Club América, afirmó sentirse motivada ante el compromiso que se le viene con el equipo.

"Es un proyecto que va creciendo, nuevo, y que motiva para poder trascender con la institución; me emociona saber que puedo aportar para la historia del equipo, quiero ganarme la titularidad y que busquemos llegar lejos".

Por su parte, Britany Lizbeth Cárdenas Cepeda, quien juega de delantera por izquierda, de 17 años de edad, señaló que decidió salir de Tigres de la UANL para buscar experiencia y sumar minutos.

"En Tigres había pocas oportunidades, pero aprendí mucho de esa institución. Ahora llegó a San Luis y vengo a dar resultados, a conseguir objetivos a corto plazo que sean para aportar al equipo. El grupo está muy unido y con la firme idea de trascender para llegar a liguilla".

Karla Tatiana Cantú Hernández, con 23 años de edad y juega de mediocampista, su último equipo fue León FC, comentó que llegar a una nueva institución es un reto para ella.

"Siempre he tomado los cambios de manera positiva. Desde que llegué a San Luis me han tratado bien, el acoplamiento al grupo ha sido bueno, pues hay mucha unión y con objetivos bien claros. No queda más que trabajar día con día para llegar al inicio del torneo bien preparadas y hacer historia con la institución".

Carolina Zepeda, mediocampista y la más experimentada con 26 años de edad, procedente del León FC, declaró que ve en el equipo a un grupo comprometido.

"La adaptación que he tenido al equipo ha sido buena, las compañeras son buenas personas, el cuerpo técnico mis respetos porque se ven las ganas de trascender y hacer historia en el club; creo hemos hecho un grupo muy bueno y considero que vamos por buen camino. De mi parte voy a aportar toda mi experiencia, sumar en lo grupal y en lo individual".