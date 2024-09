Presentan la beca "Fátima Herrera" para jóvenes promesas del deporte en SLP

La boxeadora potosina Fátima Patricia Herrera está motivada porque para el próximo ciclo olímpico contará con el respaldo del alcalde Enrique Galindo y de Deporte Municipal de la capital para buscar llegar a Los Ángeles 2028 y representar dignamente a México.

“Me siento muy contenta por el respaldo del alcalde Enrique Galindo con miras a Los Ángeles 2028 y poder seguir avanzando en mi carrera, la verdad es una ayuda que ahora tengo y por la que estoy muy agradecida”, dijo la primera potosina que ha participado en unos Juegos Olímpicos.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Además de esto, el Ayuntamiento de la capital instauró la beca “Fátima Herrera” que respaldará a jóvenes promesas del deporte, sobre esto la boxeadora potosina añadió que es motivo de gran orgullo y compromiso.

“Es algo muy bonito para mí, no encuentro las palabras para explicarlo, porque al final del día el que la beca lleve mi nombre es algo muy especial, además de ser la motivación para jóvenes y adolescentes, es algo que me impulsa para seguir esforzándome como hasta ahora lo he hecho”.

Fátima Patricia agregó que la importancia que le da el alcalde Enrique Galindo al deporte dignifica a los atletas, por lo que agradeció este proyecto, que no solo a ella sino a la niñez y juventud potosina, les permitirá que se logren metas que hasta hace poco parecían inalcanzables.