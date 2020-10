Preparan función de Autolucha en SLP

Será este 30 de octubre en punto de las 17:00 horas San Luis Potosí estará viviendo la experiencia de la lucha libre al aire libre, evento que se realizará en las instalaciones del Autocinema Chollywood que se encuentra en el Salón Chicagos, donde se presentarán gladiadores potosinos.

Para esta gala luchística, los aficionados potosinos podrán disfrutar desde sus autos la función programada con cuatro luchas estelares, lo que significa el regreso de este deporte tras varios meses de ausencia por motivos de la pandemia por Covid-19; es por eso que también se implementaran las medidas de prevención sanitarias.

La contienda estelar tiene programado un torneo de Strong Style, donde se mediarán las parejas conformadas por Dark Panther y Latyn Queen vs Signo Negro y Dark Heidi vs Amnesia y Aster Boy vs Rey Águila y Último Tiger, todos talentos jovenes de San Luis.

En la lucha semifinal se encuentra programada una batalla por el campeonato junior de Lucha Pride, el campeón Meta Tiger defenderá su cetro ante Heredero, Power Kid y el americano Aaron Skyes, el cual ha tenido acercamiento con el CMLL.

La segunda función de la tarde será de leyendas potosinas, pues estarán midiendo fuerzas Dinastía Azul vs Colegio del Mal vs Culto Satánico; cabe destacar que en esta lucha volverá a la acción el rector del colegio del mal, Demencia.

Para calentar lona, Los Incorregibles y Black Divino se enfrentarán a Rey bu Diamante, Extreme Power y Rey Águila Jr, en una gran función área entre estos jóvenes que estarán mostrando su talento en el cuadrilátero.

Como ya se mencionó se estarán tomando todas las medidas preventivas de salud, es por eso que también, la venta de boletos se estará realizando en línea a través de la página: www.chollywood.mx.

